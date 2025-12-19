Ричмонд
Марк Богатырев раскрыл шокирующую причину развода с Татьяной Арнтгольц

Актер раскрыл, что причиной развода стали его психологические проблемы
Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц
Марк Богатырев и Татьяна АрнтгольцИсточник: Legion-Media.ru

В ноябре стало известно о разводе Марка Богатырева и Татьяны Арнтгольц. К сожалению, супруги не смогли преодолеть кризис в отношениях. В недавнем интервью Давиду Виннеру звезда «Кухни» рассказал, что одной из причин разрыва стали его психологические проблемы.

Марк Богатырев открыто признал, что до сих пор испытывает сложности с пониманием основ построения здоровых отношений. При этом он подчеркнул, что проблемы могут возникнуть даже в самых благополучных семьях.

«Сам себе, на самом деле, эти вопросы задаю, относительно того, что такое семья, что такое быть хорошим мужем или отцом. Как это, я не очень знаю. Пытаюсь как-то этот пример найти где-то в книгах, в своих друзьях, у которых есть правильный пример», — рассказал артист.

Напомним, что, по данным с сайта суда, заявление о разводе, инициатором которого выступил Марк, было зарегистрировано 10 ноября. Однако после этого актер опроверг эту новость и заявил, что никто разводиться на собирается.