«Поймать монстра» — необычный боевик с Миккельсеном в духе «Леона». Зачем его смотреть?

К девяти годам девочка Аврора уже успела сменить несколько приемных семей. Хотя органы опеки продолжают считать, что родители раз за разом сбегают от Авроры, сама она знает, что мам и пап сжирает монстр, живущий под ее кроватью: образовавшийся из комков пыли гигантский хищный заяц. Когда очередная пара взрослых бесследно исчезает, даже не успев удочерить ребенка, девочка обращается за помощью к загадочному соседу по лестничной клетке. Тот вообще-то работает киллером, но Аврора убеждена, что на самом деле он убивает не других бандитов, а чудовищ, и наверняка справится с клыкастой тварью.