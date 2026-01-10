«Поймать монстра» — необычный боевик с Миккельсеном в духе «Леона». Зачем его смотреть?

О чем фильм «Поймать монстра»
К девяти годам девочка Аврора уже успела сменить несколько приемных семей. Хотя органы опеки продолжают считать, что родители раз за разом сбегают от Авроры, сама она знает, что мам и пап сжирает монстр, живущий под ее кроватью: образовавшийся из комков пыли гигантский хищный заяц. Когда очередная пара взрослых бесследно исчезает, даже не успев удочерить ребенка, девочка обращается за помощью к загадочному соседу по лестничной клетке. Тот вообще-то работает киллером, но Аврора убеждена, что на самом деле он убивает не других бандитов, а чудовищ, и наверняка справится с клыкастой тварью.
Зачем смотреть
Режиссер и сценарист Брайан Фуллер, ранее занимавшийся сериалами, в дебютном полном метре решил совместить «Леона», «Амели» (кинематографист признавался в любви к этой ленте еще 20 лет назад) и «Тоторо». Если такое сочетание не вызывает у вас отторжения на уровне идеи, то и получившееся у Фуллера кино вам почти наверняка понравится.
События «Поймать монстра» разворачиваются в гиперстилизованном условном мире, полном гиперстилизованного красочного насилия, экшен выглядит крайне неубедительным, но довольно захватывающим. Фуллер иногда сбавляет темп ради диалогов, которые топчутся на месте (кинематографист очевидно считает, что если повторить шутку дважды, она станет смешнее), но в целом главных героев «Поймать монстра» можно назвать не слишком разговорчивыми. Хорошо, что этих довольно замкнутых персонажей играют выразительные актеры: из Мадса Миккельсена получился невероятно колоритный киллер, Софи Слоун вполне убедительна в роли развитого не по годам ребенка.
Отдельно хочется упомянуть Сигурни Уивер. Роль ей досталась не так чтобы глубокая (Уивер играет кого-то вроде топ-менеджера профсоюза киллеров), зато актриса по-прежнему классно смотрится в кадре, использует собственные туфли в качестве оружия и в одной из сцен демонстрирует (возможно, не без помощи CGI) мимический трюк, который, скажем так, врезается в память.
Почему можно не смотреть
Если идея объединить «Леона», «Амели» и «Тоторо» кажется вам глуповатой, от фильма «Поймать монстра» стоит держаться подальше. Кино Фуллера изо всех сил старается совместить милое с макабрическим, но не преуспевает в отражении ни того, ни другого (стоит отметить, что ранее уже находились кинематографисты, способные справиться с аналогичной задачей, — если присмотреться, даже вышеупомянутая «Амели» не так безоблачна, а уж о ранних фильмах Жана-Пьера Жене и говорить не приходится).
«Поймать монстра» — интонационно невыдержанная лента, предлагающая аудитории в качестве развлекательного контента диалог девятилетнего ребенка и мужчины за 50 о том, как стоит расчленять человеческий труп. Снят этот разговор так же неестественно, как и все остальные сцены фильма, так что искреннюю эмоциональную реакцию, будь то веселье или отторжение, он вызовет разве что у подростка; проблема в том, что ленте Фуллера присвоен взрослый рейтинг, отсекающий значительную часть целевой аудитории.
Отдельно хочется отметить, что Фуллер не слишком внятно объясняет, метафорой чего является живущий под кроватью заяц-убийца. Понятно, что это отражение мрака, зародившегося в душе Авроры, но какова природа его появления? Персонажи в фильме слишком абстрактные, предыстории нет, поэтому остается строить предположения. Самым очевидным будет такое: мама и папа запрещали Авроре сосать палец, что породило ненависть к родителям, тьму, а затем и монстра. Автору, считающему, что из подобных запретов может вырасти жрущая людей тварь, наверное, стоит обратиться к каким-то специалистам, восстанавливающим веру если не в человечество вообще, то хотя бы в детей.