Джордж Клуни рассказал о договоренности с супругой Амаль после своего 60-летия

Джордж Клуни заявил, что больше не собирается целоваться с женщинами на экране, признав, что его времена голливудского сердцееда остались в прошлом. Об этом 64-летний артист рассказал в интервью Daily Mail.
По словам Клуни, на такое решение повлияли и возраст, и разговоры с супругой Амаль.
«Я стараюсь пойти по пути Пола Ньюмана: “Хорошо, я больше не целую девушек”», — отметил актер.
Клуни вспомнил, что серьезно задумался о возрасте, когда ему исполнилось 60 лет. Тогда он откровенно обсудил будущее с женой. «Я сказал ей: “Смотри, я все еще играю в баскетбол с парнями, которым по 25 лет, и я в форме. Но через 25 лет мне будет 85 — и тут уже никакие батончики мюсли не помогут”», — признался он.
Джордж и Амаль Клуни женаты с 2014 года и воспитывают восьмилетних близнецов Эллу и Александра. Они переехали из Лос-Анджелеса на ферму во Франции, чтобы оградить детей от давления голливудской среды.