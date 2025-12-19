Джордж Клуни рассказал о договоренности с супругой Амаль после своего 60-летия

Клуни вспомнил, что серьезно задумался о возрасте, когда ему исполнилось 60 лет. Тогда он откровенно обсудил будущее с женой. «Я сказал ей: “Смотри, я все еще играю в баскетбол с парнями, которым по 25 лет, и я в форме. Но через 25 лет мне будет 85 — и тут уже никакие батончики мюсли не помогут”», — признался он.