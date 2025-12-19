Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Народная артистка РСФСР Тамара Семина призвала очистить общество от мошенников

Актриса возмутилась тому, почему всех мошенников не могут найти
Тамара Семина
Тамара СеминаИсточник: Legion-Media.ru

Народная артистка РСФСР Тамара Семина призвала очистить общество от мошенников. Ее цитирует издание «Абзац».

Семина возмутилась тому, почему всех мошенников не могут найти.

«Их надо ссылать в [Северный] Ледовитый океан без лодок. Пускай там плавают. Очищайте общество», — требует звезда «Вечного зова».

По мнению артистки, жители страны сейчас беспомощны, беззащитны перед мошенниками и находятся в недоумении.

В особенной опасности, подчеркнула 87-летняя Семина, пожилое поколение, поскольку является особенно доверчивым.

Накануне стали известны детали мошенничества с внуком актрисы Татьяны Васильевой. По данным Shot, мошенники запугали 15-летнего подростка угрозами, что его родителей могут посадить в тюрьму за 1,5 млн рублей, якобы ушедших с их счетов «на финансирование ВСУ». Гриша отдал мошенникам 360 тысяч рублей, отложенные на Новый год и на ремонт.