Кортни Кардашьян рассказала, почему отказалась от ботокса

Кортни Кардашьян заявила, что больше никогда не будет делать инъекции ботокса. В новом эпизоде шоу «Семейство Кардашьян» она рассказала, почему много лет не прибегала к этой популярной бьюти-процедуре.
«Я не колола ботокс четыре года, чтобы держать свой третий глаз открытым», — поделилась Кортни, имея в виду образное око на лбу, которое считается духовным символом.
После ее заявления младшая сестра, Ким Кардашьян, ответила: «Почему ты смотришь на меня, когда говоришь это?» «Я больше никогда не буду делать инъекции», — повторила Кортни.
45-летняя Ким призналась, что вколола ботокс «два дня назад», но отметила, что Кортни «молодец».
Еще в 2021 году Кортни отвечала на комментарии в социальных сетях на тему использования ботокса, ринопластики и бразильской подтяжки ягодиц. Перепалка началась после того, как она опубликовала фото в купальнике, позируя рядом с сестрами, Ким и Хлоей Кардашьян. Один из пользователей предположил, что «единственная, кто на самом деле не изменилась, — это Кортни». Сама она тут же вмешалась и ответила: «Нет лучшего комплимента, чем тот, который кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой. Но… спасибо!».