Кортни Кардашьян рассказала, почему отказалась от ботокса

Еще в 2021 году Кортни отвечала на комментарии в социальных сетях на тему использования ботокса, ринопластики и бразильской подтяжки ягодиц. Перепалка началась после того, как она опубликовала фото в купальнике, позируя рядом с сестрами, Ким и Хлоей Кардашьян. Один из пользователей предположил, что «единственная, кто на самом деле не изменилась, — это Кортни». Сама она тут же вмешалась и ответила: «Нет лучшего комплимента, чем тот, который кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой. Но… спасибо!».