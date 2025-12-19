Ричмонд
Кортни Кардашьян рассказала, почему отказалась от ботокса

Телевезда объяснила, почему отказалась от косметической процедуры
Кортни Кардашьян
Кортни КардашьянИсточник: Legion-Media.ru

Кортни Кардашьян заявила, что больше никогда не будет делать инъекции ботокса. В новом эпизоде шоу «Семейство Кардашьян» она рассказала, почему много лет не прибегала к этой популярной бьюти-процедуре.

«Я не колола ботокс четыре года, чтобы держать свой третий глаз открытым», — поделилась Кортни, имея в виду образное око на лбу, которое считается духовным символом.

После ее заявления младшая сестра, Ким Кардашьян, ответила: «Почему ты смотришь на меня, когда говоришь это?» «Я больше никогда не буду делать инъекции», — повторила Кортни.

45-летняя Ким призналась, что вколола ботокс «два дня назад», но отметила, что Кортни «молодец».

Еще в 2021 году Кортни отвечала на комментарии в социальных сетях на тему использования ботокса, ринопластики и бразильской подтяжки ягодиц. Перепалка началась после того, как она опубликовала фото в купальнике, позируя рядом с сестрами, Ким и Хлоей Кардашьян. Один из пользователей предположил, что «единственная, кто на самом деле не изменилась, — это Кортни». Сама она тут же вмешалась и ответила: «Нет лучшего комплимента, чем тот, который кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой. Но… спасибо!».