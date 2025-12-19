Селена Гомес ответила на критику ее изменившегося голоса

«Помню, до создания бренда я пыталась открыть бутылку с водой, и это было очень больно, пока я не начала принимать подходящие лекарства. И мы каким-то образом изначально сделали продукцию легко открываемой, а потом поняли: подождите, она же просто обязана быть такой», — объяснила Селена. Гомес подчеркнула, что именно с того момента они начали создавать каждый продукт с расчетом на то, что он подойдет в использовании любому человеку с проблемами координации движений.