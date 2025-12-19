Селена Гомес ответила на критику ее изменившегося голоса

33-летняя Селена Гомес ответила на вопрос поклонника о том, как изменился тембр ее голоса за последние годы, во время прямой трансляции в социальных сетях, которую она провела совсем недавно.
«Да, мне несколько раз задавали этот вопрос. Так вот, иногда, когда я в эфире… неважно, — начала она, прежде чем сменить тему. — Я не буду оправдываться».
«Порой случаются разные вещи, которые не всегда зависят от меня. Я становлюсь странной. У меня иногда как будто внутри опухает горло. Вот и все», — поделилась в итоге Селена.
Певица ранее откровенно рассказывала о трудностях, с которыми она столкнулась после того, как ей поставили диагнозы «волчанка» и «биполярное расстройство». В недавнем выпуске подкаста Good Hang with Amy Poehler она также добавила, что страдает от артрита и это повлияло, например, на дизайн упаковки ее косметической продукции Rare Beauty.
«Помню, до создания бренда я пыталась открыть бутылку с водой, и это было очень больно, пока я не начала принимать подходящие лекарства. И мы каким-то образом изначально сделали продукцию легко открываемой, а потом поняли: подождите, она же просто обязана быть такой», — объяснила Селена. Гомес подчеркнула, что именно с того момента они начали создавать каждый продукт с расчетом на то, что он подойдет в использовании любому человеку с проблемами координации движений.