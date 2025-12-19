Большой театр впервые покажет «Щелкунчика» для незрячих зрителей

«В этом году по инициативе руководства Большого театра показ балета “Щелкунчик” П. И. Чайковского пройдет также для незрячих и слабовидящих зрителей. Спектакль, который состоится 20 декабря на Исторической сцене, будет сопровождаться профессиональным тифлокомментарием, что позволит людям с нарушением зрения полностью погрузиться в особую атмосферу любимой сказки, всем знакомой с раннего детства», — говорится в сообщении.