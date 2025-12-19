Режиссер «Вонки» и «Приключений Паддингтона» снимет фильм о «Лабубу»

Главную роль в «Вонке» исполнил Тимоти Шаламе, картина стартовала в прокате в 2024 году и собрала $635 млн в кинотеатрах по всему миру. Проект представляет собой приквел фильма Тима Бертона «Чарли и шоколадная фабрика», где образ кондитера воплотил Джонни Депп, с дочерью которого Шаламе встречался с 2018 по 2020 год.