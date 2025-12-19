Режиссер «Вонки» и «Приключений Паддингтона» снимет фильм о «Лабубу»

Режиссер «Вонки» и «Приключений Паддингтона» Пол Кинг снимет и спродюсирует игровой фильм о завирусившихся игрушках-брелоках «Лабубу», пишет Deadline.
Главную роль в «Вонке» исполнил Тимоти Шаламе, картина стартовала в прокате в 2024 году и собрала $635 млн в кинотеатрах по всему миру. Проект представляет собой приквел фильма Тима Бертона «Чарли и шоколадная фабрика», где образ кондитера воплотил Джонни Депп, с дочерью которого Шаламе встречался с 2018 по 2020 год.
Первым двум фильмам из серии «Приключения Паддингтона» удалось заработать в общей сложности около $500 млн в международном прокате. Кинг также был привлечен к работе над сценарием третьего фильма о прибывшем в Лондон из Перу медвежонке и выступил в качестве исполнительного продюсера картины. Режиссером третьей ленты о Паддингтоне выбрали Дагала Уилсона.
Что такое «Лабубу»
Брелоки «Лабубу» (Labubu) стали главным трендом весны 2025 года в TikTok. С этими монстриками с широкой зубастой улыбкой были замечены звезды — Лиза из южнокорейской группы Blackpink, Рианна, Дуа Липа и Ким Кардашьян.
Как напоминал представитель пресс-службы объединенной компании Wildberries & Russ Николай Михайлиди, десять лет назад гонконгский дизайнер Касинг Лунг придумал персонажа Лабубу для своей книги The Monsters. Этот эльф с острыми зубами и большими ушами сразу обрел особую популярность среди фанатов.
В 2019 году китайская компания Pop Mart начала выпускать игрушки брелоки Labubu разных цветов. Брелоки продаются в сюрприз-боксах — покупатель до последнего не знает, какая игрушка ему досталась. Такой прием сильно подстегнул продажи: люди начали скупать как можно больше боксов, чтобы собрать всю коллекцию игрушек.