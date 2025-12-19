Актер Пронин опубликовал фото с сыном, которого не видел полгода

Актер Евгений Пронин опубликовал в соцсети фото с пятилетним сыном, которого не видел полгода. Звезда сериала «Тест на беременность» прилетел в Армению на встречу с Гарри. Мальчик живет со своей матерью в Ереване.
Артист поделился кадрами с прогулки с ребенком по городу.
Пронин растит первенца от продюсера Кристины Арустамовой, с которой познакомился во время модного показа. Актер рассказывал в интервью, что был сражен красотой армянки, засмотрелся на нее и упал с гироскутера к ее ногам.
Звезда «Теста на беременность» решил с пользой использовать неловкий момент и пригласил девушку в театр на спектакль со своим участием — так начал развиваться их роман. 31 декабря 2019 года у пары родился сын, а в декабре 2024 года артист публично заявил, что жена ушла от него. Супруги расстались после восьми лет отношений. По словам артиста, экс-супруга никогда не препятствует его встречам с Гарри.
Недавно Пронин признался, что его жизнь заиграла новыми красками после развода и он вновь ощущает себя счастливым.