Наталья Бардо показала фото топлес

Актриса Наталья Бардо снялась топлес. Звезда сериала «Девушки с Макаровым» записала на видео, как собиралась с утра на деловую встречу, и поделилась кадрами в соцсети. Она позировала перед ванной комнатой в шерстяных штанах.
Артистка недавно призналась подписчикам, что за год поправилась на восемь килограммов. Знаменитость решила исправить эту ситуацию. Она начала ограничила себя в выборе еды и сократила употребление углеводов.
Бардо состоит в отношениях с кинорежиссером Марюсом Вайсбергом, который старше нее на 17 лет. Она признавалась, что несколько лет игнорировала попытки будущего мужа познакомиться с ней. Продюсер четыре года ждал свидания с актрисой и постоянно писал в соцсетях. В 2015 году звезда решилась на встречу с Вайсбергом, и больше они не расставались.
У пары есть девятилетний сын Эрик. Звезда рассказывала, что после родов за два месяца похудела на 17 килограммов. По словам Бардо, она занималась спортом каждый день, ела куриный бульон без соли, грудку и овсянку на воде ради роли. Но больше к таким экстренным способам похудения актриса не прибегала.