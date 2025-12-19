Станислав Садальский сообщил о том, что помирился с Татьяной Васильевой после многолетней вражды. Ранее артисты дружили, но после ссоры начали публично высказываться друг против друга.
Конфликт возник в 2017 году из-за высказываний Станислава Юрьевича о детях своей приятельницы. Артисту не нравилось, что наследники Васильевой финансово от нее зависели. Васильева тогда заявила, что друг предал ее.
«Каждый раз она мне жаловалась на своих детей, мол, никто толком не работает, только деньги из нее тянут. И так меня накрутила, что однажды я ее детям высказал. И что?! Естественно, я остался в грязи, а дети в порядке. Теперь она говорит про меня: “Ненавижу его, он трогает моих детей!”» — как-то говорил артист.
Однако вражда звезд наконец-то завершилась. Садальский рассказал об этом в своем блоге. Он показал совместное фото с коллегой и признался, что они сейчас играют в одном спектакле.
«Мы начинаем с обнуления наши отношения с Татьяной! Начали репетировать “Любовь на Бис”. Режиссер Вова Устюгов. Это будет наш прощальный карнавальный спектакль. Шоу-спектакль будет сродни знаменитой картине “Крик” Эдварда Мунка — иконы экзистенциального ужаса, застывшей на холсте, но с элементами комедии», — отметил Станислав Юрьевич.
Он добавил, что они покажут зрителям то, чему их учили педагоги МХАТа.
«Играя на сцене, ты должен продеть через сердце иглу с белой нитью и вытащить ее красной. Наверное, в этом секрет популярности живописи Мунка. Премьера в марте, если буду жить!» — заключил Садальский.
Поклонники отметили, что ждут воссоединения звезд и обязательно придут на премьеру.
Стоит отметить, что Татьяна Григорьевна ранее говорила, что больше никогда не подаст руки коллеге после их ссоры и его публичных оскорблений.
«Садальский для меня — нерукопожатный человек. Он мог бы стать хорошим артистом, но его засосала эта странная интернет-деятельность в соцсетях, все эти сплетни. Думаю, он и на Людмиле Максаковой бы женился, если бы она была такой же сумасшедшей, как он. Лишь бы это все обсуждали, лишь бы он мог про это написать», — говорила артистка.
