«Садальский для меня — нерукопожатный человек. Он мог бы стать хорошим артистом, но его засосала эта странная интернет-деятельность в соцсетях, все эти сплетни. Думаю, он и на Людмиле Максаковой бы женился, если бы она была такой же сумасшедшей, как он. Лишь бы это все обсуждали, лишь бы он мог про это написать», — говорила артистка.