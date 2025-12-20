Старикам в «Вечности» не место: каким получился «загробный» ромком с Элизабет Олсен

Выразительности не хватает и актерам. Поверить в прочную связь, установившуюся за десятки лет между Джоан и Ларри, или в пламенеющую между Люком и Джоан страсть не так просто: и то, и другое декларируют, но не так чтобы внятно отыгрывают. В итоге от фильма, который по задумке авторов должен излучать романтическое тепло, веет холодным прагматизмом. Лента будто бы говорит: «Выбери вечность. Выбери мужа. Выбери стиральную машину и музыкальный центр. И не забудь выбрать телевизор с большим экраном, в вечности без него будет скучно».