Старикам в «Вечности» не место: каким получился «загробный» ромком с Элизабет Олсен

О чем фильм «Вечность»
Пожилые супруги Ларри и Джоан решили навестить родственников. В гостях Ларри подавился крендельком, умер и обнаружил себя вместе с тысячами других свежескончавшихся в распределителе, похожем то ли на крытый вещевой рынок, то ли на гигантский секонд-хенд. На месте ему объяснили, что ни рая, ни ада не существует, умерший сам может выбрать локацию, где затем проведет вечность. Нюанс в том, что выбор можно сделать единожды, позже отменить его не получится.
Пока Ларри размышлял, куда бы ему отправиться, Джоан умерла от рака. Случившееся в загробном мире воссоединение супругов омрачила единственная деталь: выяснилось, что Люк, первый муж Джоан, 67 лет назад убитый на корейской войне, отказался от выбора вечности и все это время ждал возлюбленную в распределителе, работая в местном баре.
Зачем смотреть
«Вечность» — основанный на неожиданной идее, но в целом довольно непритязательный ромком, духоподъемное кино, сочетающее сентиментальность с доступным юмором. Все острые углы срезаны, конфликты урегулированы заранее, отрицательные персонажи выведены за кадр.
Чтобы не нервировать аудиторию старческими романами, героев фильма омолаживают, объясняя это тем, что после смерти человек возвращается к внешности, которой обладал в самый счастливый момент своей жизни. В результате зрители проводят полтора часа не с актерами, сыгравшими пожилых Джоан и Ларри, а с Майлзом Теллером, Элизабет Олсен и Каллумом Тернером (Люк). Все трое еще молоды (пускай и не настолько, чтобы играть 20-летних), свежи и привлекательны, а что еще требуется от героев ромкома?
Любопытно, что самой яркой актерской работой в «Вечности» при этом можно назвать Анну (Давайн Джой Рэндольф), загробного менеджера, помогающего Ларри освоиться на новом месте. Рэндальф излучает столько энергии, что Анна, едва появившись в кадре, тут же затмевает всех остальных — даже в тех сценах, где ей приходится конкурировать с тремя исполнителями главных ролей сразу.
Почему можно не смотреть
«Вечность» — довольно невыразительное кино, что, наверное, отчасти соответствует замыслу авторов. Перевалочный пункт, где встречаются герои, очевидно и был задуман как крайне неуютное место, отсюда все эти стилизованные под небо занавески и однотипные CGI-строения на фоне. Впрочем, это не объясняет, почему сами вечности, ненадолго появляющиеся на экране, выглядят в лучшем случае как фотообои, а воспоминания, за которыми герои ходят в специальные Архивы, похожи на постановку сельского театра.
Выразительности не хватает и актерам. Поверить в прочную связь, установившуюся за десятки лет между Джоан и Ларри, или в пламенеющую между Люком и Джоан страсть не так просто: и то, и другое декларируют, но не так чтобы внятно отыгрывают. В итоге от фильма, который по задумке авторов должен излучать романтическое тепло, веет холодным прагматизмом. Лента будто бы говорит: «Выбери вечность. Выбери мужа. Выбери стиральную машину и музыкальный центр. И не забудь выбрать телевизор с большим экраном, в вечности без него будет скучно».