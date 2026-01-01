Мелодрама британского режиссера Ричарда Кертиса «Реальная любовь» зацепила публику настолько, что после релиза в 2003 году приобрела статус культовой рождественской сказки для взрослых. Почему же обычная любовная комедия получила такое признание аудитории и какие факты утаили авторы при создании — предлагаем разобраться.
Реальная любовь х9
Знаменитая лирическая комедия «Реальная любовь» — режиссерский дебют сценариста и продюсера Ричарда Кертиса. Состоит она из девяти параллельно развивающихся историй. Сюжет закручивается, страсти нарастают на протяжении нескольких недель, и судьбы главных героев переплетаются в канун Сочельника — 24 декабря.
Кинематографист отмечает, что на создание девяти отдельных фильмов он потратил бы около десяти лет, поэтому пришлось скомпоновать все задуманное в 129 минут.
Главные герои
Центром этого романтического клубка стали персонажи в исполнении Хью Гранта — Дэвид, Лиама Нисона — Дэниел, Колина Ферта — Джейми, Киры Найтли — Джульет, Лоры Линни — Сара, Эммы Томпсон — Карен, Алана Рикмана — Гарри, Мартины МакКачон — Натали, Билла Найи — Билли Мэк и Роуэн Эткинсона — Руфус.
При этом, по словам создателей, абсолютно все участники экранного действия являются главными героями, а не только звезды первой величины.
Аэропорт Хитроу
Фильм начинается и заканчивается в одной точке — в аэропорту Хитроу. Именно там в эпилоге и встречаются все персонажи. Однако первые известные сцены радостных объятий — реальные встречи людей, снятые без статистов.
Съемочная группа установила камеру в вестибюле аэропорта, после чего, у всех попавших в кадр спрашивали разрешения на использование этого видеоматериала.
Семейный подряд
Непрофессиональными артистами были сыграны и многие сквозные эпизоды. Правда, не все они были взяты «с улицы». Например, сын кинематографиста сыграл парня в маске Человека-Паука, теща — исполнила роль экономки с Даунинг-стрит, а дочь и супруга Кертиса были задействованы в костюмах лобстеров в детском спектакле.
Помимо этого, жена режиссера Эмма Фрейд — телеведущая, актриса и не прямая наследница того самого Зигмунда Фрейда, была приглашена на съемочную площадку в качестве «тренера» по поцелуям. Именно она ставила романтические сцены Сары и Карла, которых сыграли Лора Линни и Родриго Санторо, а также Джейми и Аурелии в исполнении Колина Ферта и Лусии Монис.
К слову, последняя также не принадлежит к актерской касте. Монис профессиональная певица, представлявшая Португалию на конкурсе «Евровидение-1996». Своему актерскому прорыву она обязана одному из друзей, в шутку отправившему фотографию Лусии на кастинг фильма.
Нереальное озеро
Озеро, в котором по сценарию купались Джейми и Аурелия, представляло собой небольшой пруд в 45 сантиметров глубиной. Ферту и Монис пришлось постараться, чтобы искренне поплескаться для кадра. Съемочной группе тоже пришлось нелегко: почти час команда спорила — в какого цвета белье выигрышно облачить Лусию.
Кира Найтли с кепкой
Героиня Киры Найтли, в свою очередь, была одарена непропорционально большой кепкой не ради юмора или по неопытности реквизиторов. Актриса поделилась в беседе с BBC, что за день до съемок у нее на лбу образовалось «большущее пятно». Скрыть временный изъян гримом не удалось, а подходящих световых приборов на площадке не было. Тогда в ход и пошел головной убор.
Мимолетный гонорар
Снялась в «Реальной любви» и супермодель Клаудия Шиффер. Участие знаменитости обошлось создателям в 200 00 фунтов стерлингов. Правда, лицезреть ее в ромкоме можно не более одной минуты.
Актер Крис Маршалл, в свою очередь, работал бесплатно. Известно, что артист вернул чек с вознаграждением после утверждения на роль Колина Фрисела, которого по сюжету раздевали три девушки. Каждый новый дубль, а их было 21, приводил артиста в неописуемый восторг.
Слезы Томпсон
Уверены, что британская кинозвезда Эмма Томпсон отработала свои гонорары сполна: актрисе пришлось попотеть в специальном «полнящем» платье — автора фильма не устраивало слишком стройное телосложение женщины.
Кроме того, Эмма взаправду убивалась навзрыд, как ее героиня Карен. И так все 12 дублей. Дело в том, что найденное по сценарию чужое ожерелье напомнило артистке собственную схожую ситуацию — предательство со стороны мужа. Предположительно ее бывший супруг и коллега Кеннет Брана крутил роман с Хеленой Бонем Картер.
Сам напишу
Идея трогательного фрагмента, где Марк — персонаж Эндрю Линкольна — признается в любви посредством табличек, был позаимствован из клипа музыкального короля Боба Дилана. Правда, актер настоятельно отказался от каллиграфической помощи дизайнеров. Линкольн собственноручно написал каждую фразу, чтобы добавить реалистичности.
«Все это про любовь… вообще-то»
Кажется, фильм задевает за живое даже самые черствые сердца. Картина буквально распыляет на зрителей любовные флюиды. Ведь смысл, который режиссер вкладывал в идею фильма: «Любовь вокруг нас, любовь повсюду». Слоган картины также гласит: «Все это про любовь… вообще-то» (It’s All About Love… Actually).
Однако, чтобы зрители наверняка уловили лейтмотив, с экрана постоянно звучит эта фраза: Love Actually Is All Around. Дополняемая кавером от персонажа Билли Мэка (Найи) на одноименную песню группы Wet Wet Wet из комедии «Четыре свадьбы, одни похороны», где Кертис был исполнительным продюсером. Cлово actually повторятся около 23 раз.
Финальная распродажа
Завершение съемок четыре выпускающие кинокомпании устроили масштабную распродажу. Артистам и закадровым работникам разрешили выкупить любой использовавшийся в фильме реквизит.