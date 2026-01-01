Героиня Киры Найтли, в свою очередь, была одарена непропорционально большой кепкой не ради юмора или по неопытности реквизиторов. Актриса поделилась в беседе с BBC, что за день до съемок у нее на лбу образовалось «большущее пятно». Скрыть временный изъян гримом не удалось, а подходящих световых приборов на площадке не было. Тогда в ход и пошел головной убор.