Звезда «Гарри Поттера» и «Белого лотоса» снимется в сериале о Ларе Крофт

Зрители запомнили Джейсона Айзекса как отца Драко Малфоя
Джейсон Айзекс
Джейсон АйзексИсточник: Rex / Fotodom.ru

62-летний Джейсон Айзекс снимется в сериале Amazon MGM о «Расхитительнице гробниц», пишет Deadline со ссылкой на свои источники.

В пресс-службе Amazon отказались от комментариев, кого сыграет Айзекс, не уточняется. Известно, что сериал основан на видеоиграх Tomb Raider («Расхительница гробниц»), главная героиня которых — археолог и искательница приключений Лара Крофт. Детали сюжета предстоящего проекта пока держатся в тайне.

Кто сыграет новую Лару Крофт

Софи Тернер
Софи ТернерИсточник: Legion-Media.ru

Исполнившая роль Сансы Старк в «Игре престолов» Софи Тернер сыграет Лару Крофт в предстоящем сериале. Переговоры по поводу участия актрисы в проекте начались в ноябре прошлого года, в сентябре Deadline заявил, что Тернер утвердили на роль.

Автор, сценарист и исполнительный продюсер — Фиби Уоллер-Бридж («Не время умирать»). Сообщения о том, что Уоллер-Бридж пригласили написать сценарий к предстоящему сериалу, появились три года назад. В мае 2024 года проект получил зеленый свет.

В фильме 2001 года «Лара Крофт. Расхитительница гробниц» и последующем в 2003 году сиквеле археолога сыграла Анджелина Джоли («Мистер и миссис Смит», «Джиа»). В проекте «Tomb Raider: Лара Крофт» эту роль исполнила Алисия Викандер («Из машины», «Тюльпанная лихорадка»).

Чем знаменит Джейсон Айзекс

Джейсон Айзекс в фильме «Гарри Поттер и Тайная комната»
Джейсон Айзекс в фильме «Гарри Поттер и Тайная комната»

Зрители запомнили Айзекса как Люциуса Малфоя, отца Драко Малфоя, в фильмах о мальчике-волшебнике Гарри Поттере. В третьем сезоне нашумевшего сериала «Белый лотос» актер воплотил одну из ключевых ролей — сыграл отца семейства Рэтлифф, за эту роль он был номинирован на «Эмми».