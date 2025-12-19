Звезда «Гарри Поттера» и «Белого лотоса» снимется в сериале о Ларе Крофт

62-летний Джейсон Айзекс снимется в сериале Amazon MGM о «Расхитительнице гробниц», пишет Deadline со ссылкой на свои источники.
В пресс-службе Amazon отказались от комментариев, кого сыграет Айзекс, не уточняется. Известно, что сериал основан на видеоиграх Tomb Raider («Расхительница гробниц»), главная героиня которых — археолог и искательница приключений Лара Крофт. Детали сюжета предстоящего проекта пока держатся в тайне.
Кто сыграет новую Лару Крофт
Исполнившая роль Сансы Старк в «Игре престолов» Софи Тернер сыграет Лару Крофт в предстоящем сериале. Переговоры по поводу участия актрисы в проекте начались в ноябре прошлого года, в сентябре Deadline заявил, что Тернер утвердили на роль.
Автор, сценарист и исполнительный продюсер — Фиби Уоллер-Бридж («Не время умирать»). Сообщения о том, что Уоллер-Бридж пригласили написать сценарий к предстоящему сериалу, появились три года назад. В мае 2024 года проект получил зеленый свет.
В фильме 2001 года «Лара Крофт. Расхитительница гробниц» и последующем в 2003 году сиквеле археолога сыграла Анджелина Джоли («Мистер и миссис Смит», «Джиа»). В проекте «Tomb Raider: Лара Крофт» эту роль исполнила Алисия Викандер («Из машины», «Тюльпанная лихорадка»).
Чем знаменит Джейсон Айзекс
Зрители запомнили Айзекса как Люциуса Малфоя, отца Драко Малфоя, в фильмах о мальчике-волшебнике Гарри Поттере. В третьем сезоне нашумевшего сериала «Белый лотос» актер воплотил одну из ключевых ролей — сыграл отца семейства Рэтлифф, за эту роль он был номинирован на «Эмми».