Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Лучшие роли Джоны Хилла: от короля комедий до серьезной драмы

20 декабря человеку, который проявил себя по обе стороны камеры, исполняется 42 года. Вспоминаем яркие актерские работы Джоны Хилла
Глеб Мантров
Автор Кино Mail
Джона Хилл
Джона ХиллИсточник: Legion-Media

Джона Хилл давно перестал быть просто комическим персонажем из фильмов Джадда Апатоу. Он неоднократно выходил за рамки юмора и доказал, что его диапазон гораздо шире — две номинации на «Оскар» наглядное тому подтверждение. Сегодня это полноценный кинематографист — режиссер, сценарист и продюсер. В 2018-м он дебютировал с собственной картиной «Середина 90-х» и теперь продолжает работу над новыми проектами. Мы же решили вспомнить семь его наиболее ярких появлений на экране.

«SuperПерцы»

Джона Хилл и Майкл Сера в фильме SuperПерцы
Джона Хилл и Майкл Сера в фильме «SuperПерцы»

Если бы 2007-й можно было вернуть, то мы бы вновь увидели, как совсем еще юный уроженец Лос-Анджелеса покоряет Голливуд. Только представьте: в тот год вышли сразу четыре проекта с участием недавнего дебютанта. Особняком, конечно, стоят «SuperПерцы» — культовая подростковая история нулевых. В комедии Грега Моттолы Хилл сыграл Сета — одного из закадычных друзей-аутсайдеров, которые мечтают о популярности у девушек. Чтобы поднять свой авторитет, они обещают разжиться спиртным для вечеринки, но все идет не по плану. Настолько, что в дело вмешивается полиция.

Создатели ленты Сет Роген и Эван Голдберг по сути списали персонажей с самих себя. Джона, как это часто бывало с ним, играет говорливого, но крайне неуверенного в себе юношу. Именно эта роль послужила трамплином в его карьере.

«Мачо и ботан»

Джона Хилл и Ченнинг Татум в фильме Мачо и ботан
Джона Хилл и Ченнинг Татум в фильме «Мачо и ботан»

Мало кто помнит, но один из главных комедийных хитов XXI века — перезапуск популярного сериала 1980-х. Причем к новой версии приложил руку и наш виновник торжества совместно с Майклом Бэколлом. Джона сыграл офицера Шмидта — бывшего заучку, которого вместе с напарником Дженко (Ченнинг Татум) отправляют на спецзадание под прикрытием в старшую школу. 

Их персонажи — полные противоположности, которые дополняют друг друга и образуют идеальное комбо. Сложно подобрать лучший пример, когда между актерами рождается та самая «химия». Именно она стала главным козырем наряду с высмеиванием клише полицейских боевиков и массы незабываемых шуток. Все это отразилось и на кассе: сборы более 200 миллионов долларов при бюджете в 42 (превосходный результат для жанра) и получил восторженные отзывы критиков. Не менее удачным оказался и сиквел 2014 года, что для комедий бывает крайне редко.

«Человек, который изменил все»

Джона Хилл в фильме Человек, который изменил все
Джона Хилл в фильме «Человек, который изменил все»

Благодаря картине Беннетта Миллера многие зрители не только изменили отношение к спортивным драмам, но и к герою нашего материала. Некогда исполнитель неловких остряков сыграл Питера Брэнда — помощника генерального менеджера бейсбольной команды Oakland Athletics Билли Бина (Брэд Питт). Этот застенчивый, но бесспорно гениальный аналитик придумал, как использовать статистический анализ для подбора недооцененных игроков в бейсболе. Герой Питта поверил в молодого экономиста с авангардными идеями, когда все вокруг лишь скептически усмехались. 

«Человек, который изменил все» основан на реальных событиях, повлиявших на целую индустрию. А Джона Хилл блестяще передал образ человека, без которого всего этого бы не было. Итог: первая номинация на «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана», а также на «Золотой глобус». 

«Парни со стволами»

Джона Хилл в фильме Парни со стволами
Джона Хилл в фильме «Парни со стволами»

В 2016-м Тодд Филлипс уже начал постепенно отходить от своего юмористического прошлого. «Парни со стволами» последняя лента будущего создателя «Джокера», над которой зрители еще могут посмеяться (хотя уже и не так сильно, как раньше). Джона в ней предстал Эфраимом Диверолли — реально существовавшим торговцем оружием, который в 22 года заключил контракт с Пентагоном на 300 миллионов долларов. Вместе с таким же молодым партнером Дэвидом Пакузом (Майлз Теллер) они начинают поставлять оружие американской армии в Афганистан, но жадность стремительно рушит все их планы.

Диверолли, пожалуй, самый отталкивающий персонаж в фильмографии Хилла. Его алчность и эгоизм настолько огромны, что в конце мы видим абсолютно беспринципного человека, движимого лишь жаждой наживы. Для этой роли артист серьезно набрал вес, а главное сыграл его так, что невозможно оторваться. Критики остались в восторге от превращения амбициозного предпринимателя в параноика.

«Волк с Уолл-стрит»

Джона Хилл и Леонардо ДиКаприо в фильме Волк с Уолл-стрит
Джона Хилл и Леонардо ДиКаприо в фильме «Волк с Уолл-стрит»

Все мечтают сниматься у Мартина Скорсезе. И если поступает такое предложение, то многие готовы согласиться даже на минимальный гонорар. Так поступил и Джона. Более того, по его словам, он был готов продать дом, лишь бы поработать с мастером.

В биографической ленте о брокере Джордане Белфорте артист сыграл Донни Азоффа — правую руку главного героя в исполнении Леонардо ДиКаприо. Персонаж Донни основан на реальном финансовом мошеннике Дэнни Поруше.

Азофф один из самых развращенных и аморальных людей на фондовом рынке. Однако в нем уживается еще и неповторимое обаяние. Местами он может превосходить в безумии своего босса, но всегда при этом сохранет лицо ребенка, оказавшегося в магазине игрушек. Потрясающая работа на пределе, которую не затмил даже мощнейший перформанс ДиКаприо. За эту роль Хилл получил «Золотой глобус» и вторую номинацию на «Оскар».

«Не волнуйся, он далеко не уйдет»

Джона Хилл в фильме Не волнуйся, он далеко не уйдет
Джона Хилл в фильме «Не волнуйся, он далеко не уйдет»

Наверняка вы видели эти фото перевоплощения, потрясшие интернет. Актер сильно похудел и стал настоящей иконой стиля. У Гаса Ван Сента это заходит еще дальше. Длинные волосы, мешковатая одежда. Так выглядит Донни — спонсор из сообщества Анонимных Алкоголиков. Он помогает художнику-карикатуристу Джону Каллахану (Хоакин Феникс) справиться с зависимостью после автокатастрофы, сделавшей его парализованным.

Донни — жизнерадостный, позитивный человек, который искренне хочет помогать другим людям. Местами больше хиппи, чем наставник, который прошел через муки зависимости. Теперь он ведет через этот путь других. Один из самых теплых и душевных фильмов с участием нашего героя, но точно не последний.