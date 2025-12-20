Джона Хилл давно перестал быть просто комическим персонажем из фильмов Джадда Апатоу. Он неоднократно выходил за рамки юмора и доказал, что его диапазон гораздо шире — две номинации на «Оскар» наглядное тому подтверждение. Сегодня это полноценный кинематографист — режиссер, сценарист и продюсер. В 2018-м он дебютировал с собственной картиной «Середина 90-х» и теперь продолжает работу над новыми проектами. Мы же решили вспомнить семь его наиболее ярких появлений на экране.
«SuperПерцы»
Если бы 2007-й можно было вернуть, то мы бы вновь увидели, как совсем еще юный уроженец Лос-Анджелеса покоряет Голливуд. Только представьте: в тот год вышли сразу четыре проекта с участием недавнего дебютанта. Особняком, конечно, стоят «SuperПерцы» — культовая подростковая история нулевых. В комедии Грега Моттолы Хилл сыграл Сета — одного из закадычных друзей-аутсайдеров, которые мечтают о популярности у девушек. Чтобы поднять свой авторитет, они обещают разжиться спиртным для вечеринки, но все идет не по плану. Настолько, что в дело вмешивается полиция.
Создатели ленты Сет Роген и Эван Голдберг по сути списали персонажей с самих себя. Джона, как это часто бывало с ним, играет говорливого, но крайне неуверенного в себе юношу. Именно эта роль послужила трамплином в его карьере.
«Мачо и ботан»
Мало кто помнит, но один из главных комедийных хитов XXI века — перезапуск популярного сериала 1980-х. Причем к новой версии приложил руку и наш виновник торжества совместно с Майклом Бэколлом. Джона сыграл офицера Шмидта — бывшего заучку, которого вместе с напарником Дженко (Ченнинг Татум) отправляют на спецзадание под прикрытием в старшую школу.
Их персонажи — полные противоположности, которые дополняют друг друга и образуют идеальное комбо. Сложно подобрать лучший пример, когда между актерами рождается та самая «химия». Именно она стала главным козырем наряду с высмеиванием клише полицейских боевиков и массы незабываемых шуток. Все это отразилось и на кассе: сборы более 200 миллионов долларов при бюджете в 42 (превосходный результат для жанра) и получил восторженные отзывы критиков. Не менее удачным оказался и сиквел 2014 года, что для комедий бывает крайне редко.
«Человек, который изменил все»
Благодаря картине Беннетта Миллера многие зрители не только изменили отношение к спортивным драмам, но и к герою нашего материала. Некогда исполнитель неловких остряков сыграл Питера Брэнда — помощника генерального менеджера бейсбольной команды Oakland Athletics Билли Бина (Брэд Питт). Этот застенчивый, но бесспорно гениальный аналитик придумал, как использовать статистический анализ для подбора недооцененных игроков в бейсболе. Герой Питта поверил в молодого экономиста с авангардными идеями, когда все вокруг лишь скептически усмехались.
«Человек, который изменил все» основан на реальных событиях, повлиявших на целую индустрию. А Джона Хилл блестяще передал образ человека, без которого всего этого бы не было. Итог: первая номинация на «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана», а также на «Золотой глобус».
«Парни со стволами»
В 2016-м Тодд Филлипс уже начал постепенно отходить от своего юмористического прошлого. «Парни со стволами» последняя лента будущего создателя «Джокера», над которой зрители еще могут посмеяться (хотя уже и не так сильно, как раньше). Джона в ней предстал Эфраимом Диверолли — реально существовавшим торговцем оружием, который в 22 года заключил контракт с Пентагоном на 300 миллионов долларов. Вместе с таким же молодым партнером Дэвидом Пакузом (Майлз Теллер) они начинают поставлять оружие американской армии в Афганистан, но жадность стремительно рушит все их планы.
Диверолли, пожалуй, самый отталкивающий персонаж в фильмографии Хилла. Его алчность и эгоизм настолько огромны, что в конце мы видим абсолютно беспринципного человека, движимого лишь жаждой наживы. Для этой роли артист серьезно набрал вес, а главное сыграл его так, что невозможно оторваться. Критики остались в восторге от превращения амбициозного предпринимателя в параноика.
«Волк с Уолл-стрит»
Все мечтают сниматься у Мартина Скорсезе. И если поступает такое предложение, то многие готовы согласиться даже на минимальный гонорар. Так поступил и Джона. Более того, по его словам, он был готов продать дом, лишь бы поработать с мастером.
В биографической ленте о брокере Джордане Белфорте артист сыграл Донни Азоффа — правую руку главного героя в исполнении Леонардо ДиКаприо. Персонаж Донни основан на реальном финансовом мошеннике Дэнни Поруше.
Азофф один из самых развращенных и аморальных людей на фондовом рынке. Однако в нем уживается еще и неповторимое обаяние. Местами он может превосходить в безумии своего босса, но всегда при этом сохранет лицо ребенка, оказавшегося в магазине игрушек. Потрясающая работа на пределе, которую не затмил даже мощнейший перформанс ДиКаприо. За эту роль Хилл получил «Золотой глобус» и вторую номинацию на «Оскар».
«Не волнуйся, он далеко не уйдет»
Наверняка вы видели эти фото перевоплощения, потрясшие интернет. Актер сильно похудел и стал настоящей иконой стиля. У Гаса Ван Сента это заходит еще дальше. Длинные волосы, мешковатая одежда. Так выглядит Донни — спонсор из сообщества Анонимных Алкоголиков. Он помогает художнику-карикатуристу Джону Каллахану (Хоакин Феникс) справиться с зависимостью после автокатастрофы, сделавшей его парализованным.
Донни — жизнерадостный, позитивный человек, который искренне хочет помогать другим людям. Местами больше хиппи, чем наставник, который прошел через муки зависимости. Теперь он ведет через этот путь других. Один из самых теплых и душевных фильмов с участием нашего героя, но точно не последний.