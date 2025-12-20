Если бы 2007-й можно было вернуть, то мы бы вновь увидели, как совсем еще юный уроженец Лос-Анджелеса покоряет Голливуд. Только представьте: в тот год вышли сразу четыре проекта с участием недавнего дебютанта. Особняком, конечно, стоят «SuperПерцы» — культовая подростковая история нулевых. В комедии Грега Моттолы Хилл сыграл Сета — одного из закадычных друзей-аутсайдеров, которые мечтают о популярности у девушек. Чтобы поднять свой авторитет, они обещают разжиться спиртным для вечеринки, но все идет не по плану. Настолько, что в дело вмешивается полиция.