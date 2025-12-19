Юрий Колокольников в личном блоге показал редкие кадры со своей младшей дочерью Софией. Девочка родилась в отношениях актера с коллегой Ксенией Раппопорт.
45-летний актер записал с наследницей забавный ролик. Он признался, что 14-летняя София попросила его записать с ней тренд под песню «Время не вода».
«“Пап, давай тренд запишем?!”… Ну как тут откажешь… Есть трендсеттеры, а есть так называемые трендопапы», — рассказал артист.
София отметила, что они похожи с отцом. «Время не вода, тогда почему мне 14, ему 44, а лицо одно на двоих», — подписала ролик школьница.
Поклонники отметили, что Колокольников — хороший отец, а его дочь — очень красивая девушка.
«Классные», «Софико — очень красивая. Фотографирую ее класс в школе для ежегодных фотокниг», «Дочка — красавица», «Какие классные! Доченька — красотка! Чудесный микс мама+папа», «Папина дочка, получается», «Самый любимый, и дочка красотка», — писали поклонники.
Недавно Юрий Колокольников отметил 45-летие. Артист устроил праздник в честь юбилея. На вечеринке присутствовали его друзья, коллеги и родные, в том числе его дочери — София и 19-летняя Таисия.
Старшая дочь актера родилась в его первом браке с Надеждой Макляровской. Сейчас Колокольников женат на актрисе Вильме Кутавичюте.
Ранее Юрий Колокольников объяснил, почему продолжает сниматься в России.