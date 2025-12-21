Работа над «Списком Шиндлера» стала для Спилберга эмоциональным испытанием. Он долго не решался снимать фильм о Холокосте, считая себя недостаточно зрелым для такой темы. Во время съемок режиссер часто сомневался в собственных решениях и обращался за поддержкой к другим авторам. Этот проект оказался для него не просто работой, а попыткой осмыслить личную и национальную историю.