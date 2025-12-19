Мария Камова, более известная как Маш Милаш, рассказала о съемках в фильме «Елки 12». Она отметила, что сыграла в проекте антагонистку Марину, яркую, уверенную и эффектную девушку с характером. Блогер добавила, что у ее героини есть некая перчинка.
Маш Милаш призналась, что «Елки 12» снимались параллельно с финальными сценами сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается», в котором она тоже сыграла одну из ролей. Интересно, что в новогодней франшизе актриса снялась с некоторыми коллегами по сериалу о покорении столицы. Она добавила, что именно они привели ее в новую часть «Елок».
«Мы вместе с Тиной Стойилкович ехали с одной смены на другую. Мне было приятно, легко, весело и интересно, потому что я проводила время со своими, можно сказать, уже друзьями и коллегами, поскольку мы успели подружиться на съемках проекта “Москва слезам не верит”. Спасибо Тине Стойилкович и Андрею Максимову, которые по воле судьбы провели меня за руку в мою вторую картину и поддержали меня на следующих работах. Мне было приятно и спокойно с ними работать, потому что всё было как-то привычно, по-свойски. Хоть это и новый проект, но я ощущала его уже знакомым и родным», — рассказала Маш Милаш изданию The Voice.
Она добавила, что однажды взяла с собой на съемки чемодан с одеждой. Создателям проекта понравились наряды блогера, и в одной из сцен она снялась в своей одежде.
Актриса подчеркнула, что рада начинать карьеру под руководством режиссера и продюсера Жоры Крыжовникова.
«Я очень рада, что мой путь в кино начался с такого крутого и сильного режиссера. Мне очень приятно, что Жора Крыжовников пригласил меня уже во вторую работу, где он принимает непосредственное участие. Классно работать с таким большим профессионалом — я полностью ему доверяю и я уверена в результате, потому что он получится крутым априори. Я могу расслабиться и получать удовольствие от процесса», — высказалась звезда.
Напомним, фильм «Елки 12» с участием блогера Маш Милаш — уже в широком прокате.