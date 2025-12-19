«Мы вместе с Тиной Стойилкович ехали с одной смены на другую. Мне было приятно, легко, весело и интересно, потому что я проводила время со своими, можно сказать, уже друзьями и коллегами, поскольку мы успели подружиться на съемках проекта “Москва слезам не верит”. Спасибо Тине Стойилкович и Андрею Максимову, которые по воле судьбы провели меня за руку в мою вторую картину и поддержали меня на следующих работах. Мне было приятно и спокойно с ними работать, потому что всё было как-то привычно, по-свойски. Хоть это и новый проект, но я ощущала его уже знакомым и родным», — рассказала Маш Милаш изданию The Voice.