Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Джеймс Кэмерон снимет нового «Терминатора» без Арнольда Шварценегера

Постановщик займется научно-фантастическим проектом в ближайшее время
Джеймс Кэмерон
Джеймс КэмеронИсточник: Legion-Media.ru

Джеймс Кэмерон в рамках промо-тура фильма «Аватар: Пламя и пепел» дал интервью, где рассказал о своих грядущих проектах.

Не вдаваясь в подробности, постановщик рассказал изданию The Hollywood Reporter, что хочет погрузиться в тему нового «Терминатора», когда утихнет шумиха вокруг «Аватара».

«Есть много сюжетных проблем, которые нужно решить. Самая большая из них — как мне опередить реальные события, чтобы это выглядело как научная фантастика», — поделился Кэмерон.

В новом фильме 78-летний Арнольд Шварценеггер не появится.

Кадр из фильма «Терминатор»
Кадр из фильма «Терминатор»

«Могу с уверенностью сказать, что его там не будет, — сообщил Кэмерон. — Пришло время для нового поколения персонажей. Я настоял на том, чтобы Арнольд принял участие в фильме “Терминатор: Темные судьбы”, и это стало отличным завершением его роли Т-800».

Ранее Джеймс Кэмерон стал долларовым миллиардером накануне премьеры нового «Аватара».