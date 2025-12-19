Джеймс Кэмерон в рамках промо-тура фильма «Аватар: Пламя и пепел» дал интервью, где рассказал о своих грядущих проектах.
Не вдаваясь в подробности, постановщик рассказал изданию The Hollywood Reporter, что хочет погрузиться в тему нового «Терминатора», когда утихнет шумиха вокруг «Аватара».
«Есть много сюжетных проблем, которые нужно решить. Самая большая из них — как мне опередить реальные события, чтобы это выглядело как научная фантастика», — поделился Кэмерон.
В новом фильме 78-летний Арнольд Шварценеггер не появится.
«Могу с уверенностью сказать, что его там не будет, — сообщил Кэмерон. — Пришло время для нового поколения персонажей. Я настоял на том, чтобы Арнольд принял участие в фильме “Терминатор: Темные судьбы”, и это стало отличным завершением его роли Т-800».
Ранее Джеймс Кэмерон стал долларовым миллиардером накануне премьеры нового «Аватара».