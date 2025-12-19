Ричмонд
Лиза Арзамасова трогательно обратилась к Илье Авербуху в день рождения

Актриса поздравила супруга с днем рождения
Елизавета Арзамасова и Илья Авербух, фото: соцсети
Елизавета Арзамасова и Илья Авербух, фото: соцсети

Фигуристу и хореографу Илье Авербуху исполнилось 52 года. Его супруга, актриса Лиза Арзамасова, поздравила его, опубликовав в социальных сетях трогательный пост с совместным фото, передает Life.ru.

В своем обращении Арзамасова назвала Авербуха «лучшим отцом, мужем, сыном и братом», подчеркнув, что гордится им и его вкладом в судьбы многих людей.

«Ты достоин всего самого лучшего за твоё трудолюбие, талант, заботу, за твой вклад в судьбы многих-многих людей! Я всегда буду стараться быть тебе поддержкой во всем сложном, что могу облегчить, и радостью — в повседневности», — написала актриса.

Арзамасова также поделилась семейными снимками с детьми пары — четырехлетним сыном Львом и годовалой дочерью Лией. По ее словам, для нее огромное счастье видеть улыбку мужа рядом с их детьми.