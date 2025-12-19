Лиза Арзамасова трогательно обратилась к Илье Авербуху в день рождения

«Ты достоин всего самого лучшего за твоё трудолюбие, талант, заботу, за твой вклад в судьбы многих-многих людей! Я всегда буду стараться быть тебе поддержкой во всем сложном, что могу облегчить, и радостью — в повседневности», — написала актриса.