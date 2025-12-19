Николаев: якутское кино будет воспитывать патриотизм и укреплять ценности

ЯКУТСК, 19 декабря. /ТАСС/. Якутское кино, которое является узнаваемым брендом, будет сегодня воспитывать патриотизм и укреплять общие ценности по всей России. Такое мнение выразил глава Якутии Айсен Николаев.
По словам Николаева, на «Итогах года» вопрос журналиста из Якутии Олега Колесова о развитии республики получил «глубокий и искренний ответ главы государства, став высокой оценкой вклада Якутии в судьбу России».
«Президент поддержал наши культурные инициативы. Мы получили поддержку в производстве и прокате фильма о Герое России Андрее Григорьеве с позывным Тута. Якутское кино давно стало узнаваемым брендом, и сегодня оно будет служить сохранению правды о подвиге, воспитанию патриотизма и укреплению общих ценностей по всей стране», — написал Николаев в своем Telegram-канале.
Как заявил президент России Владимир Путин на «Итогах года», Якутия хорошо развивается и направляет на линию боевого соприкосновения таких бойцов, которых во всем мире нет.
«Эти слова Верховного главнокомандующего — огромная честь для всей республики. Каждый раз, встречаясь с нашими бойцами в госпиталях и на передовой, я вижу в них невероятную силу духа, внутреннюю собранность, скромность и твердый характер. Именно такие люди сегодня с оружием в руках защищают мир, безопасность и будущее нашей страны. Их мужество — предмет нашей общей гордости и глубочайшего уважения», — сообщил Николаев.
Также глава Якутии отметил силу единства воинов.
«Боевые товарищи разных национальностей называют друг друга простым и сильным словом “брат”, [это] отражает суть сегодняшнего времени. В этом и суть Якутии, и суть всей России. В любых испытаниях, при любых морозах, даже при минус 50, нас согревают сплоченность, вера друг в друга и уверенность в победе, — добавил он. — Мы продолжаем работать, строить и созидать, осознавая ответственность перед страной и доверие руководства государства».
В Якутии в 2022 году принят региональный закон о господдержке кинематографии. Ежегодно с 2020 года в Якутии проходит конкурсный отбор, по итогам которого из бюджета республики предоставляют субсидии на поддержку и укрепление национального кинопроизводства. В селах Якутии открывают кинозалы, оснащенные якутской технологией «Экстра синема». Якутия вышла на второе место после Москвы по объемам создания кинолент. Суммарные кассовые сборы якутских фильмов в 2025 году превысили 200 млн рублей.
О картине
Как ранее сообщал ТАСС Николаев, съемки полнометражной картины, где прототипом главного героя будет участник СВО Герой России, уроженец Якутии Андрей Григорьев, рассчитывают начать в 2026 году. Идет подготовка сценария.