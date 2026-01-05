«Зверополис 2» бьет кассовые рекорды. В чем феномен этого мультфильма?

В свое время Миядзаки, развивая мысль Станиславского, сказал, что хороший детский фильм должен быть рассчитан на взрослых. Для второго «Зверополиса», сделанного по этим заветам, такой расчет нельзя назвать серьезной проблемой — маленьких зрителей там порадует увлекательный сюжет, очаровательные персонажи, много юмора. Но вот обильное цитирование киноклассики вплоть до «Молчания ягнят» (овечка в образе Ганнибала Лектера — это сильно), «Сияния» Кубрика и «Крестного отца» оценят разве что киноманы, которых вряд ли можно назвать значимой аудиторией для блокбастера с нравственными трюизмами.