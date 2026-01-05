«Зверополис 2» бьет кассовые рекорды. В чем феномен этого мультфильма?

Что происходит в мультфильме «Зверополис 2»
Лис с криминальным прошлым Ник Уайлд и борец за справедливость крольчиха Джуди Хопс, успешно посадив заместителя мэра мисс Барашкис, становятся полноправными сотрудниками полицейского управления. Их чествуют как спасителей города, но энтузиазм напарников (судя по всему, не только по работе) явно превышает их опыт. В попытке проявить себя, они разоблачают таможенного взяточника, параллельно наломав немало дров. Капитан Буйволсон возмущен их поведением и отправляет героев на сеансы психотерапии для напарников с проблемами совместимости.
Джуди не может мирится с бездействием и уговаривает Ника проникнуть на светский раут, где богатейшее семейство Рысевичей презентует дневник своего легендарного предка, основателя Зверополиса. В разгар торжества на сцене появляется гремучая змея, которая похищает дневник. В ходе погони змея жалит Буйволсона, полиция принимает Ника и Джуди за сообщников похитителя, и они вынуждены спасаться бегством. Только поймав змею, они смогут вернуть себе честное имя.
Зачем смотреть
Вышедший в 2016 году «Зверополис» стал оскароносным хитом и прорывом для анимационного подразделения Disney, застрявшего со своими принцессами в прошлом веке. Спустя почти десять лет сиквел не только повторил, но и обошел кассовый успех первой части и продолжает бить рекорды — и вот почему.
Когда-то Станиславский сказал, что для детей надо играть как для взрослых, только лучше. Следуя этому правилу, «Зверополис 2» представляет зрителю полноценную, интригующую драматургию, основанную на полицейских боевиках в лучших традициях 80-х вроде «Смертельного оружия», глубоко проработанные характеры и антропоморфных персонажей, чья мимика может соперничать с игрой живых актеров. И ко всему этому — сюжет с актуальной проблематикой, наполненной политическими и психологическими проблемами нашего времени.
Конечно, это история, в глубоко американском духе пропагандирующая межрасовые браки, возможность мирной жизни не только между хищниками и травоядными (как в первой части), но и между теплокровными и рептилиями. И тут нельзя не заметить тонкость оригинального названия «Зутопия», прямо называющего мир этого мультфильма утопией.
Почему можно не смотреть
В свое время Миядзаки, развивая мысль Станиславского, сказал, что хороший детский фильм должен быть рассчитан на взрослых. Для второго «Зверополиса», сделанного по этим заветам, такой расчет нельзя назвать серьезной проблемой — маленьких зрителей там порадует увлекательный сюжет, очаровательные персонажи, много юмора. Но вот обильное цитирование киноклассики вплоть до «Молчания ягнят» (овечка в образе Ганнибала Лектера — это сильно), «Сияния» Кубрика и «Крестного отца» оценят разве что киноманы, которых вряд ли можно назвать значимой аудиторией для блокбастера с нравственными трюизмами.