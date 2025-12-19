Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Путин пообещал поддержать фильм «Позывной Тута» о герое СВО

Путин пообещал поддержать прокат фильма «Позывной Тута» о герое СВО Григорьеве
Владимир Путин
Владимир ПутинИсточник: Legion-Media.ru

Президент России Владимир Путин пообещал поддержать прокат фильма «Позывной Тута» о герое Спецоперации Андрее Григорьеве. Об этом глава государства рассказал в ходе прямой линии.

Картину снимут авторы из Якутии и Донецкой народной республики, уточнил автор вопроса.

«И вот фильм, о котором вы сказали, конечно, поддержим, сделаем все для проката и так далее», — сказал президент.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания эфира. Всего россияне направили свыше 2,6 млн обращений к президенту.