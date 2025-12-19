Киностудия Disney активно готовится к новой масштабной экранизации «Рапунцель». Как сообщает The Hollywood Reporter, в Лондоне прошли тайные кинопробы, на которых присутствовали основные претендентки на главную роль.
Среди тех, кто может воплотить на экране образ золотоволосой героини называют Фрейю Скай, чей дебют состоялся в фильме Disney «Зомби 4: Рассвет вампиров», звезду сериала «Белый лотос» Сару Кэтрин Хук, австралийскую актрису Тиган Крофт из «Титанов» и Оливию-Май Барретт, сыгравшую в сериале Apple TV+ «Вторжение».
На роль Флинна Райдера, который станет напарником Рапунцель, претендуют Майло Манхейм, звезда франшизы «Зомби», и Чарльз Гиллеспи, известный по сериалу «Джули и призраки». Оба артиста уже демонстрировали вокальные способности в своих предыдущих проектах, что важно для будущего фильма, в котором планируются музыкальные номера.
Постановщиком новой версии «Рапунцель» выступит Майкл Грэйси, ранее работавший над мюзиклами «Величайший шоумен» и «Лучший человек».
Как и в анимационном фильме 2010 года, в игровой экранизации планируются зрелищные музыкальные номера.
Съемки стартуют в Великобритании в июне 2026 года, однако сроки могут быть скорректированы после окончательного утверждения актерского состава.
Напомним, мультфильм «Рапунцель: Запутанная история» вышел в 2010 году. Фильм заработал в прокате почти 600 млн долларов. Он был тепло принят критиками и зрителями, удостоен номинаций на престижные кинопремии, включая номинацию на премию «Оскар» в категории «Лучшая песня».