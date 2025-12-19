На роль Флинна Райдера, который станет напарником Рапунцель, претендуют Майло Манхейм, звезда франшизы «Зомби», и Чарльз Гиллеспи, известный по сериалу «Джули и призраки». Оба артиста уже демонстрировали вокальные способности в своих предыдущих проектах, что важно для будущего фильма, в котором планируются музыкальные номера.