Скандалы затронули актеров, айдолов и продюсеров, поставив под удар репутации и многомиллионные проекты. Одни истории оказались преувеличенными, другие же имели серьезные последствия для карьеры участников. Разбираем самые обсуждаемые медийные скандалы в Южной Корее в 2025 году.
«Отмена» Ким Су Хена
Одна из самых резонансных новостей 2025 года была связана с актером Ким Су Хеном. В Сети стали распространяться слухи о его романе с ныне покойной актрисой Ким Сэ Рон, когда та была несовершеннолетней. Это стало настоящим ударом по репутации артиста, приведя к потере рекламных контрактов и серьезному снижению доверия со стороны поклонников. Обвинения в отношениях с несовершеннолетней стали катастрофой для его карьеры, хотя сам Ким Су Хен и его юристы категорически отвергли все нападки.
Рекламные кампании с участием актера были отменены, а несколько текущих проектов разорвали с ним связи. В ответ на общественную критику Ким Су Хен провел эмоциональную пресс-конференцию, в ходе которой попытался восстановить свою репутацию. Однако общественное мнение уже сформировалось, и его считают худшим артистом года. Позже стало известно, что все доказательства романа, распространяемые в прессе, оказались подделкой, созданной с помощью ИИ. Однако пока актер так и не смог вернуться к работе.
Скандальный благотворительный вечер журнала W Korea
В конце 2025 года прошло ежегодное благотворительное событие журнала W Korea в поддержку борьбы с раком груди, которое завершилось громким скандалом. Среди звездных гостей были такие мировые и корейские знаменитости, как V, RM и Джей-Хоуп из BTS, Тэян из BIGBANG, Чан Вон Ён из IVE, aespa, LE SSERAFIM и др. Несмотря на громкие имена, мероприятие вызвало критику, когда стало известно, что за 20 лет существования благотворительной акции было собрано лишь 1,1 млрд вон (около 54 млн рублей).
Публика и фанаты начали задаваться вопросами, была ли благотворительная цель мероприятия настоящей, или же оно больше служило рекламной платформой для брендов и продвижения знаменитостей. Участники и зрители раскритиковали отсутствие прозрачности в процессе сбора средств, а веселая атмосфера вечера, по их мнению, лишь затмевала истинную цель — помощь и благотворительность. Ситуация обострилась, когда начали появляться данные о том, что на собранные деньги не были поддержаны важные программы.
Актер, которого не раскрывают СМИ, продавал кореянок в рабство в Камбоджу
Шокирующий инцидент потряс общественность. В уходящем году стало известно, что актер, имя которого не разглашается, был замешан в жестокой преступной схеме. Этот человек был обвинен в том, что продавал корейских женщин в рабство. Их эксплуатировали в Камбодже, заставляя участвовать в съемках фильмов для взрослых. Сумма сделки составляла около 5 млн вон (эквивалентно 272 тысячам рублей), и многие женщины стали жертвами преступной сети, работавшей с этим актером.
Данный скандал потряс страну, поскольку его масштабы и жестокость ситуации удивили даже опытных журналистов. История о том, как один человек мог быть связан с таким преступным бизнесом, заставила многих задуматься о теневой стороне шоу-бизнеса и модельной индустрии. Этот случай стал темой обсуждения в СМИ и привлек внимание правозащитных организаций, которые призвали к более жестким мерам по защите прав женщин.
Арест Psy
Еще один громкий инцидент 2025 года — арест популярного рэпера Psy, который прославился на весь мир благодаря хиту Gangnam Style. Музыканта обвиняют в том, что он незаконно получал рецепты на психотропные препараты, не посещая врача лично. В результате расследования были задержаны и Psy, и его врач, которому предъявлены обвинения в нарушении закона.
По версии следствия, с 2022 года рэпер получал рецепты на препараты, которые использовались для лечения депрессии и проблем со сном, но без официального разрешения медучреждений. Этот скандал стал настоящим шоком для фанатов артиста, так как он уже долгое время являлся одним из самых популярных и влиятельных корейских исполнителей. Однако его агентство выступило с заявлением, что все эти действия были связаны с лечением нарушений сна, и заявило о намерении сотрудничать с властями.
Актер Чо Джин-ун завершил карьеру из-за всплывшей информации о его темном прошлом
Не менее трагичным был случай с актером Чо Джин-уном, который в 2025 году был вынужден завершить свою карьеру, после того как всплыли подробности его криминального прошлого. По информации издания Dispatch, в молодости он был замешан в преступлениях, включая кражу и попытку сексуального насилия. Эти подробности, которые стали известны общественности спустя много лет, ошеломили поклонников и его коллег.
Чо Джин-ун, ранее прославившийся благодаря ролям в популярных дорамах и фильмах, был вынужден публично извиниться за свои ошибки. Его агентство подтвердило информацию о правонарушениях, совершенных в подростковом возрасте, но заявило, что актер глубоко раскаивается и берет на себя ответственность за свои действия. Несмотря на поддержку некоторых коллег, актер не смог вернуться в индустрию и окончательно ушел из профессии.