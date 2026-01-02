По версии следствия, с 2022 года рэпер получал рецепты на препараты, которые использовались для лечения депрессии и проблем со сном, но без официального разрешения медучреждений. Этот скандал стал настоящим шоком для фанатов артиста, так как он уже долгое время являлся одним из самых популярных и влиятельных корейских исполнителей. Однако его агентство выступило с заявлением, что все эти действия были связаны с лечением нарушений сна, и заявило о намерении сотрудничать с властями.