Звезда «СашиТани» устроила с детьми домашнюю фотосессию

Звезда сериала «СашаТаня» Алина Ланина, сыгравшая в сериале Еву Сергееву, устроила с детьми домашнюю фотосессию. Актриса показала подписчикам в соцсети, как позировала с сыном Львом и дочерью Надеждой на кухне.
«Тут новогоднее настроение раздают. Задача съесть годовую норму печенья выполнена», — отшутилась артистка.
Знаменитость недавно заявила в соцсетях, что официально у нее нет мужа. Актриса отказалась регистрировать отношения с отцом своих детей. Ланина скрывает имя возлюбленного, но она говорила, что ее избранник тоже творческий человек. Мужчина снимался в кино, а теперь занимается другими проектами в этой сфере. По словам звезды, он спокойно относится к ее участию в постельных сценах и даже может дать совет, как это будет лучше смотреться в кадре. Актриса отмечала, что ей повезло встретить человека, который понимает и принимает «правила» актерской профессии.
Артистка не скрывает, что живет с семьей в доме, который купила сама. По словам знаменитости, отец детей помогал ей выбирать недвижимость, но деньги она вложила свои. Ланина подчеркнула, что ей было важно в первую очередь обеспечить себя жильем.