Дженнифер Лоуренс рассказала, с чего начался ее путь в Голливуде

В интервью Леонардо ДиКаприо в рамках серии «Актеры об актерах» журнала Variety 35-летняя Дженнифер Лоуренс рассказала, что одним из ее первых проектов стало участие в рекламе популярного реалити в начале 2000-х.
«Я снималась в промо-ролике для шоу на MTV, — вспомнила она. — Меня несли на шезлонге, а потом уронили».
«Но ты же участвовала и в самом этом шоу?» — поинтересовался 51-летний ДиКаприо, на что Дженнифер ответила: «Нет, у меня не было денег. Это был промо-ролик для шоу, где я играла вымышленную богатую девушку, устраивающую чрезмерно пышную вечеринку по случаю дня рождения».
Звезда «Голодных игр» также добавила, что начала сниматься в кино в 14 лет в Нью-Йорке, затем она появилась в ситкоме «Шоу Билла Энгвалла». Два года спустя, в 2010 году, Лоуренс получила свою прорывную роль в фильме «Зимняя кость».
ДиКаприо, который начал сниматься в 12 лет, рассказал о похожем старте своей карьеры: сначала был сериал «Проблемы роста», а потом ему выпал первый большой шанс сыграть в фильме 1993 года «Жизнь этого парня». Леонардо также отметил, что снимался в рекламных роликах, в том числе в промо машинок Matchbox, где «играл гангстера с зачесанными назад волосами».
Оба актера в итоге смогли попасть в более крупные проекты. Лоуренс привлекла к себе внимание всего мира ролью в «Голодных играх». Однако она считает, что именно Дэвид О. Рассел — режиссер фильмов «Мой парень — псих» 2012 года и «Афера по-американски» 2013 года — «научил ее по-настоящему быть актрисой».