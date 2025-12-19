Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Екатерина Вилкова снялась с мужем Ильей Любимовым для обложки глянца

Фото актеров Екатерины Вилковой и Ильи Любимова появилось на обложке журнала

Актриса Екатерина Вилкова снялась с мужем Ильей Любимовым для обложки глянца. Звезда «Стиляг» показала в соцсети снимок, который украсил новогодний выпуск журнала VIP AVENUE.

Екатерина Вилкова и Илья Любимов, фото: соцсети
Екатерина Вилкова и Илья Любимов, фото: соцсети

Артист позировал на фотосессии в классическом синем костюме в полоску с голубой рубашкой, а его жена предпочла яркий образ с красным удлиненным жакетом.

Вилкова и Любимов поженились в 2011 году. Любимов говорил в интервью Светлане Бондарчук, что у них с женой не было ссор «в привычном понимании». По его словам, за всю совместную жизнь у них произошли три момента, которые можно назвать конфликтом.

У супругов двое детей: 13-летняя дочь Павла и 11-летний сын Петр. Артист признавался, что воспитывает их в христианской традиции. По мнению Любимова, дочь и сын на интуитивном уровне понимают некоторые религиозные вещи лучше, чем он. Павла и Петр регулярно причащаются вместе с родителями, но «без фанатизма». Актер уверен, что детям не нужно навязывать религию, и по мере взросления они смогут сами решить, «продолжать общение с Богом» или нет.