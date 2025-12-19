Актриса Екатерина Вилкова снялась с мужем Ильей Любимовым для обложки глянца. Звезда «Стиляг» показала в соцсети снимок, который украсил новогодний выпуск журнала VIP AVENUE.
Артист позировал на фотосессии в классическом синем костюме в полоску с голубой рубашкой, а его жена предпочла яркий образ с красным удлиненным жакетом.
Вилкова и Любимов поженились в 2011 году. Любимов говорил в интервью Светлане Бондарчук, что у них с женой не было ссор «в привычном понимании». По его словам, за всю совместную жизнь у них произошли три момента, которые можно назвать конфликтом.
У супругов двое детей: 13-летняя дочь Павла и 11-летний сын Петр. Артист признавался, что воспитывает их в христианской традиции. По мнению Любимова, дочь и сын на интуитивном уровне понимают некоторые религиозные вещи лучше, чем он. Павла и Петр регулярно причащаются вместе с родителями, но «без фанатизма». Актер уверен, что детям не нужно навязывать религию, и по мере взросления они смогут сами решить, «продолжать общение с Богом» или нет.