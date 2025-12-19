Екатерина Вилкова снялась с мужем Ильей Любимовым для обложки глянца

У супругов двое детей: 13-летняя дочь Павла и 11-летний сын Петр. Артист признавался, что воспитывает их в христианской традиции. По мнению Любимова, дочь и сын на интуитивном уровне понимают некоторые религиозные вещи лучше, чем он. Павла и Петр регулярно причащаются вместе с родителями, но «без фанатизма». Актер уверен, что детям не нужно навязывать религию, и по мере взросления они смогут сами решить, «продолжать общение с Богом» или нет.