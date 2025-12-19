Ричмонд
В Стамбуле задержали актрису сериала «Великолепный век»

Актрису сериала «Великолепный век» заподозрили в употреблении наркотиков
Эзги Эюбоглу в сериале «Великолепный век»
Эзги Эюбоглу в сериале «Великолепный век»

СТАМБУЛ, 19 дек — РИА Новости. Полиция задержала 37-летнюю актрису турецкого сериала «Великолепный век» Эзги Эйюбоглу по подозрению в употреблении наркотиков, сообщила газета Cumhuriyet.

«В рамках новой волны задержаний по подозрению в употреблении или распространении наркотиков в Стамбуле задержаны восемь человек, в том числе актриса Эзги Эйюбоглу», — сообщило издание.

Актриса сыграла во втором сезоне «Великолепного века» дочь крымского хана Айбиге-хатун.

Суд арестовал на прошлой неделе главного редактора турецкого телеканала Habertürk и популярного телеведущего Мехмета Акифа Эрсоя в рамках расследования дела о торговле наркотиками, тест на наркотики оказался положительным, но Эрсой отрицает вину.

Подобные операции в Турции проводятся с октября: тогда в рамках начатого расследования были задержаны несколько актеров и инфлюенсеров, следы наркотических средств были обнаружены в крови и волосах нескольких из них.

При этом у некоторых задержанных выявили следы наркотических веществ, содержащихся в лекарствах, которые можно приобрести в аптеках по рецепту.