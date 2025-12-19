Убитый режиссер Роб Райнер признавался, что боится собственного сына

Полицейские обнаружили Райнера и его супругу в их доме в Лос-Анджелесе 15 декабря. Главным подозреваемым в нападении на пару стал их 32-летний сын Ник, он был задержан. 17 декабря прокуратура предъявила ему обвинения в убийстве. Известно, что на протяжении долгих лет Ник Райнер боролся с наркозависимостью.