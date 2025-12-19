Ричмонд
Звезда «Кадетства» пришла в московскую школу в образе Снегурочки

Актриса Елена Захарова побывала в образе Снегурочки на школьном празднике

Актриса Елена Захарова пришла в московскую школу в образе Снегурочки. Артистка рассказала подписчикам в соцсети, что согласилась порадовать дочь и ее одноклассников. Она показала себя в образе, поделившись кадрами с праздника.

Елена Захарова, фото: соцсети
Елена Захарова, фото: соцсети

«Утром была Снегурочкой у дочки в школе, очень интересная роль», — отметила звезда «Кадетства».

7 декабря дочери знаменитости исполнилось восемь лет. Захарова ничего не рассказывает об отце Майи. Актриса подчеркивала, что жизнь научила ее беречь семейное счастье от посторонних, и свой маленький мир она хочет сохранить в тайне. Девочка не ходила в детский сад, хотя несколько лет просила об этом. Артистка объясняла в интервью, что переживала из-за разных инфекций и была не готова отпустить ребенка. По признанию звезды, она не может доверить Майю чужим людям, поэтому не брала на работу няню.

Растить дочь Захаровой помогают родители. Мать и отец знаменитости много лет проработали в сфере гостиничного дела. Актриса признавалась, что в семье никто не препятствовал ее желанию выступать на сцене. По словам звезды, родители оказывали поддержку в самые тяжелые моменты и не давали опустить руки.