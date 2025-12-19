Ричмонд
Ким Бейсингер снялась с дочерью и внучкой в горах

Голливудская звезда Ким Бейсингер снялась с дочерью и внучкой в горах. Актриса провела выходные с семьей на курорте в национальном лесном парке в штате Орегон. Фотомодель Айрленд Болдуин поделилась редкими кадрами со знаменитой матерью в соцсети.

Дочь Бейсингер родилась в ее браке с коллегой Алеком Болдуином. Они прожили вместе девять лет и расстались в 2002 году. Актриса признавалась в интервью, что развод был публичным, «грязным», и это отразилось на их ребенке. Несколько лет экс-супруги вели борьбу за опеку над Айрленд и не могли нормально общаться друг с другом, но позже им удалось наладить отношения.

Болдуин состоит в отношениях с музыкантом Андре Алленом Аньосом, выступающим под псевдонимом RAC. Он старше дочери актеров на 10 лет. В мае 2023 года у пары появилась девочка, которую они назвали Холланд. Фотомодель признавалась, что оказалась не готова к тому, как беременность и роды скажутся на ее организме. Свои ментальные и физические изменения она назвала настоящим «сражением», с которым ей помогал справляться возлюбленный.