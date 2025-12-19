Режиссер «Аватара» ответил на хвастовство Мэтта Деймона об отказе от роли

«Мы созвонились, и он сказал: “Мне нравится работать с вами в кино. Я очень уважаю вас как режиссера. [”Аватар»] звучит интригующе. Но я должен сняться в фильме о Джейсоне Борне. Выходит накладка, и поэтому, к сожалению, я вынужден отказаться«. Но ему так и не предложили роль, сделки не было, мы никогда не говорили о персонаже. Это была просто проблема с доступностью артиста», — объяснил Кэмерон.