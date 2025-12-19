Ричмонд
Дано объяснение внешности главного монстра из «Очень странных дел»

Братья Даффер придумали Демогоргона так, чтобы его мог нарисовать ребенок
Демогоргон в сериале «Очень страшные дела»
Демогоргон в сериале «Очень страшные дела»

Голливудские режиссеры, братья Росс и Мэтт Дафферы дали объяснение внешности главного монстра из своего фантастического сериала «Очень странные дела» — Демогоргона. Побеседовавших с ведущим Джимми Фэллоном режиссеров цитирует The Hollywood Reporter.

«Мы работали с дизайнером костюмов и разработали множество эскизов. Главное, о чем мы говорили — что хотим создать дизайн, в котором, если вы маленький ребенок и увидели сериал, то сможете очень легко [монстра] нарисовать», -сказал Росс Даффер.

Так дизайнер и придумал лепестки, замещающие Демогоргону голову.

«Да, по сути, это цветок с руками и ногами», — сказал Мэтт Даффер.

Финальный сезон «Очень странных дел» вышел 26 ноября 2025 года. Изначально премьера была назначена на 2024 год. Однако съемки сериала отложили из-за забастовки сценаристов. Как признавались сценаристы братья Дафферы, в заключительном сезоне сериала реализовали идеи, не попавшие во второй.

27 ноября сообщалось, что на стриминговом сервисе Netflix произошел сбой во время премьеры пятого сезона «Очень странных дел».