Дано объяснение внешности главного монстра из «Очень странных дел»

«Мы работали с дизайнером костюмов и разработали множество эскизов. Главное, о чем мы говорили — что хотим создать дизайн, в котором, если вы маленький ребенок и увидели сериал, то сможете очень легко [монстра] нарисовать», -сказал Росс Даффер.