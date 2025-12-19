«Плакать будут все»: Актеры сериала «Ландыши» раскрыли детали второго сезона

По словам генерального директора Института развития интернета (ИРИ) Алексея Гореславского, сериал оказался очень резонансным, важным и интересным. Он подчеркнул, что проект адресован в первую очередь молодой аудитории и представляет собой не историческую ленту, а классическую молодежную мелодраму, которая полностью соответствует ожиданиям жанра.
Исполнительница главной роли Кати Ника Здорик рассказала, что ее персонаж будет раскрыт гораздо глубже по сравнению с первым сезоном.
«Как мне сказал один хороший режиссер, сыграть строптивую девчонку может каждый, а вот сыграть настоящую драму и боль — не каждый. Я надеюсь, что у меня получилось. Скоро все зрители смогут посмотреть и сами оценить», — сказала артистка.
Актриса Ирина Паутова, исполнительница роли Светы, отметила, что в новом сезоне зрители смогут глубже понять историю, переживания и внутренний мир ее героини. По словам артистки, аудитория будет больше сопереживать тому, через что проходит Света, так как ее персонаж занял одну из самых трагичных сюжетных линий.
Музыкальный дуэт и семейная пара Анастасия Белявская и Олег Сидоров выразили мнение, что зрителей ждет потрясающая музыка и интриги. Кроме того, артисты отметили, что их пара очень похожа на главных героев сериала, олицетворяя ту самую настоящую и искреннюю русскую любовь.
«Ждем очень много искренних эмоций и слез. Я сдержаться не смогла, потому что это такая искренняя история про те забытые, настоящие чувства, что не плакать невозможно. Уверена, что все мы с вами получим невероятное удовольствие», — рассказала Белявская.
Исполнитель роли Лёхи Сергей Городничий не стал напрямую раскрывать, вернется ли его персонаж, однако намекнул, что зрители увидят его в кадре, но, насколько полно будет раскрыта его сюжетная линия, станет известно позже. Также актер рассказал, что сериал «Ландыши» стал очень популярным среди военных и их жен.
«Ко мне подошел танкист и поблагодарил за этот сериал. Среди военных и особенно среди их жен сериал стал невероятно популярным, потому что эта тема глубоко откликается и вдохновляет», — рассказал актер.
Первый сезон сериала вышел в начале года. История любви между богатой наследницей Катей (Ника Здорик) и простым парнем Лехой (Сергей Городничий) собрала более 100 миллионов просмотров. Во втором сезоне, который получил название «Ландыши. Вторая весна», главную героиню ждут тяжелые испытания: распад музыкальной группы, сложные интриги, борьба за огромное наследство и поиски пропавшего мужа Лехи, роль которого в новой истории пока остается загадкой.
Премьера второго сезона состоится 1 января 2026 года.