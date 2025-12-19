Ричмонд
«Плакать будут все»: Актеры сериала «Ландыши» раскрыли детали второго сезона

Звезды сериала «Ландыши» рассказали, чего ждать от второго сезона

Актеры и создатели нашумевшего сериала «Ландыши» раскрыли подробности о долгожданном втором сезоне. Корреспондент Life.ru побывал на специальном концерте в Национальном центре «Россия», приуроченном к выходу продолжения.

По словам генерального директора Института развития интернета (ИРИ) Алексея Гореславского, сериал оказался очень резонансным, важным и интересным. Он подчеркнул, что проект адресован в первую очередь молодой аудитории и представляет собой не историческую ленту, а классическую молодежную мелодраму, которая полностью соответствует ожиданиям жанра.

Исполнительница главной роли Кати Ника Здорик рассказала, что ее персонаж будет раскрыт гораздо глубже по сравнению с первым сезоном.

Кадр из сериала «Ландыши. Вторая весна»
Кадр из сериала «Ландыши. Вторая весна»

«Как мне сказал один хороший режиссер, сыграть строптивую девчонку может каждый, а вот сыграть настоящую драму и боль — не каждый. Я надеюсь, что у меня получилось. Скоро все зрители смогут посмотреть и сами оценить», — сказала артистка.

Кадр из сериала «Ландыши. Вторая весна.» (2 сезон)
Кадр из сериала «Ландыши. Вторая весна.» (2 сезон)

Актриса Ирина Паутова, исполнительница роли Светы, отметила, что в новом сезоне зрители смогут глубже понять историю, переживания и внутренний мир ее героини. По словам артистки, аудитория будет больше сопереживать тому, через что проходит Света, так как ее персонаж занял одну из самых трагичных сюжетных линий.

Музыкальный дуэт и семейная пара Анастасия Белявская и Олег Сидоров выразили мнение, что зрителей ждет потрясающая музыка и интриги. Кроме того, артисты отметили, что их пара очень похожа на главных героев сериала, олицетворяя ту самую настоящую и искреннюю русскую любовь.

«Ждем очень много искренних эмоций и слез. Я сдержаться не смогла, потому что это такая искренняя история про те забытые, настоящие чувства, что не плакать невозможно. Уверена, что все мы с вами получим невероятное удовольствие», — рассказала Белявская.

Кадр из сериала «Ландыши. Вторая весна» (2 сезон)
Кадр из сериала «Ландыши. Вторая весна» (2 сезон)

Исполнитель роли Лёхи Сергей Городничий не стал напрямую раскрывать, вернется ли его персонаж, однако намекнул, что зрители увидят его в кадре, но, насколько полно будет раскрыта его сюжетная линия, станет известно позже. Также актер рассказал, что сериал «Ландыши» стал очень популярным среди военных и их жен.

«Ко мне подошел танкист и поблагодарил за этот сериал. Среди военных и особенно среди их жен сериал стал невероятно популярным, потому что эта тема глубоко откликается и вдохновляет», — рассказал актер.

Первый сезон сериала вышел в начале года. История любви между богатой наследницей Катей (Ника Здорик) и простым парнем Лехой (Сергей Городничий) собрала более 100 миллионов просмотров. Во втором сезоне, который получил название «Ландыши. Вторая весна», главную героиню ждут тяжелые испытания: распад музыкальной группы, сложные интриги, борьба за огромное наследство и поиски пропавшего мужа Лехи, роль которого в новой истории пока остается загадкой.

Премьера второго сезона состоится 1 января 2026 года.