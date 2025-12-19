В Москве в кинотеатре «Иллюзион» покажут фильмы участников «Бриллиантовой бабочки»

«Мы рады, что почти 8 тысяч зрителей уже смогли увидеть фильмы — участников нашей кинопремии. Каждая из этих картин — не просто история на экране, а живой разговор о том, что нас объединяет вне зависимости от границ и языков», — подчеркнула она.