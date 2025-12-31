В ряду новогодних атрибутов мелодрама Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» занимает особое место. Можно не готовить оливье или не ставить елку, но ни разу за все праздники не соприкоснуться с историей Жени Лукашина решительно не выйдет. Фильм хорошо знаком зрителям. Однако те, у кого он идет фоном, могут и не замечать небольших киноляпов, всплывающих при внимательном просмотре.
Бутылка превращается…
Любители кино знают о нестыковке, расположенной в начале фильма, когда в гости к главному герою приходит его друг Павлик (Александр Ширвиндт), а мама Жени, Марья Дмитриевна (Любовь Добржанская) не пускает приятеля к сыну. Она принимает от гостя бутылку шампанского, ставит ее на столик у зеркала за своей спиной, а перед тем, как захлопнуть дверь перед носом Павлика, она снова отбирает у него бутылку.
Но на этом история не заканчивается. Когда Марья Дмитриевна отправляется на кухню, столик с зеркалом пуст. Однако еще через пару минут, когда Галя (Ольга Науменко) собирается уходить, на столике внезапно оказываются ее шапка, шарф и какой-то кувшин.
Куда летим?
Крутой поворот сюжета происходит, когда любящие друзья путем логических умозаключений отправляют в Ленинград находящего в невменяемом состоянии Женю Лукашина, которого блистательно сыграл Андрей Мягков. Конечно, настолько пьяного пассажира в самолет просто не пустили бы, да и имя в билете не совпало бы с именем в паспорте. Но спишем эти мелочи на художественное допущение Рязянова. Однако никакими допущениями не объяснить дальнейшую путаницу.
Женя должен был вылететь рейсом №392 на Ту-134. Это небольшой ближнемагистральный самолет, который эксплуатировался на линии Москва – Ленинград. Кресла в нем стоят по два в ряд. Но в сцене полета Женя занимает центральное из трех кресел в ряду, находясь, по всей видимости, в салоне дальнемагистрального Ту-114.
Перелет на большую дистанцию, к слову, мог бы объяснить и еще одну нестыковку. Самолет прилетает в Пулково за считаные часы до Нового года, когда в Ленинграде темень. Но снаружи аэропорта довольно светло.
Нехорошая квартира
Значительная часть киноляпов приходится на квартиру Нади Шевелевой (Барбара Брыльска). Войдя в дом, она присаживается к накрытому столу, а затем идет за платьем. Через минуту она возвращается в комнату (в этот момент при смене кадра пропадают плечики, на которых висело платье), и хорошо заметно, что блюда на столе поменяли расположение.
Вольным образом ведут себя пластинки на полке у проигрывателя. Когда Надя ходит вокруг с платьем и чайником — у верхней в стопке пластинки белая наклейка. Но, когда в конце первой серии Женя решает добавить в обстановку музыки, верхней оказывается пластинка с красной наклейкой.
Однако самым загадочным местом в квартире является входная дверь. В ней два замка, из которых движущийся на автопилоте Женя отпирает нижний. Следом за ним нижним замком пользуется и Надя. Однако Ипполит (Юрий Яковлев), выпроваживая Женю, открывает верхний замок. Аналогичным образом поступает, к слову, Марья Дмитриевна в Москве. При этом в сцене совместного возвращения к Наде Ипполит пытается открыть верхний замок снаружи, но Лукашин отбирает у него ключи и демонстративно сует ключи в нижнюю скважину.
Естественно, такая путаница с замками не доводит до добра. Это становится понятно, когда Надя отправляется наряжаться, а Ипполит садится смотреть телевизор. В этом кадре у него за спиной мелькает какая-то женщина в синем свитере и черной юбке, которой в квартире быть не должно.