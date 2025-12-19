Первые зрители увидели «Реквием по мечте» 6 октября 2000 года, и по воспоминаниям очевидцев, были потрясены. Безжалостный нарратив о людях, разрушающих свои жизни, тут же стал классикой. Лента Даррена Аронофски оказала огромное влияние не только на кинематограф, но и на всю поп-культуру. Тем интереснее вспомнить, как создавался этот шедевр, который по-прежнему вызывает физический дискомфорт.
Никто не хотел браться за проект
После успеха дебютного «Пи», увенчавшегося наградой на Сандэнсе и успехом в прокате (при бюджете в 60 тысяч заработок составил более трех миллионов долларов), Аронофски стал восходящей звездой независимого кино. Продюсеры убеждали 29-летнего творца, что он может снять все, что пожелает. Однако когда тот разослал сценарий «Реквиема», ему никто не ответил.
Голливуд не увидел коммерческого потенциала в столь мрачной истории. В итоге ее сняли всего за 4,5 миллиона, но это не помешало режиссеру обрести звание одного из самых смелых в своем поколении.
Второй вариант сценария
Одноименная книга Хьюберта Селби мл. увидела свет в 1978-м. Писатель всегда хотел адаптировать ее для экрана и даже написал собственный вариант, но потерял его. Когда Аронофски взялся за экранизацию, его версия была готова на три четверти.
Внезапно Хьюберт нашел свой старый сценарий. Сравнив оба варианта, режиссер и писатель обнаружили поразительное сходство. Это помогло понять, что все движется в верном направлении, а Селби получил титр соавтора.
Изначально планировались другие актеры
На роль Сары Голдфарб сперва пригласили Фэй Данауэй, звезду «Бонни и Клайда» и «Китайского квартала». Однако актриса отказалась, после чего выбор пал на Эллен Берстин, но и та не спешила соглашаться. Только после просмотра «Пи» она приступила к работе. Да так, что получила номинацию на «Оскар».
Мэрион по замыслу должна была играть Нив Кэмпбелл из «Крика», а не Дженнифер Коннелли. Вместо Джареда Лето постановщик видел Джованни Рибизи. А Марлон Уайанс был только вторым выбором после комика Дэйва Шаппелла.
В гриме по четыре часа
Для создания образа Сары на разных этапах деградации использовались четыре протеза шеи, девять париков и два толстых костюма — весом 20 и 40 фунтов. Каждое утро Берстин приходила на площадку задолго до начала смены, чтобы гримеры успели ее подготовить. Еще около четырех часов она расхаживала в этих накладках у себя дома, чтобы сильнее вжиться в героиню.
В некоторых сценах к телу исполнительницы крепили камеру, что делало каждое движение изнурительным. После завершения работы она призналась, что это был самый тяжелый опыт в ее карьере.
Оператор плакал во время съемок
Мэттью Либатик был так тронут монологом Сары о старении, что не сдержал слез. В результате изображение слегка съехало, и Аронофски по началу просто взбесился. Но узнав, что вызвало столь сильную реакцию, решил оставить именно такой дубль в финальной версии.
Джаред Лето сбросил вес
Для роли Гарри Голдфарба Джаред Лето похудел на 13 кг, чтобы выглядеть изможденным. Для изучения повадок людей с зависимостями, он проводил время с ними на улицах Бруклина. А чтобы понять их ощущения его и Марлона Уайнса попросили на месяц отказаться от сахара и половых связей.
В интервью солист Thirty Seconds to Mars также рассказывал, что тренировался делать себе инъекции воды, чтобы понять ощущения от укола. Впрочем, он также добавил, что больше не готов на нечто подобное.
40 минут без перерывов
Один из запоминающихся эпизодов — ускоренный момент, когда Сара убирает квартиру. Для этого 20-секундного фрагмента задействовали специальную камеру покадровой съемки в течение 40 минут подряд. Берстин должна была двигаться резкими, дергаными движениями, чтобы это выглядело еще хаотичнее.
На создание такого эффекта ушло три дубля. После этого, как вы догадались, чистота в декорационной квартире была безупречной.
Более 2000 монтажных склеек
В среднем полнометражное кино длиной 100 минут содержит от 600 до 700 склеек. В «Реквием по мечте» их больше 2000. Такая техника получила название «хип-хоп монтаж». Средняя длина сцен сокращается по мере развития сюжета — от 90 секунд в начале до считанных мгновений в финале.
Последний телефонный разговор придумали на площадке
В книге никакой финальной беседы Гарри и Мэрион нет, они просто исчезали из жизней друг друга. Но в кино у них появилась возможность попрощаться. Он говорит ей, что скоро приедет. Она — что будет его ждать.
Эпизод создавался полностью на импровизации. Но самое удивительное, что Лето и Коннелли реально общались в этот момент друг с другом по телефону. Оба конца разговора снимались одновременно, хотя обычно так не делают.
Спецэффекты делал сокурсник режиссера
А точнее — компания Amoeba Proteus, основанная аниматором Дэном Шреккером. Они вместе Аронофски учились в Гарварде, и якобы Дэн приложил руку к выбору будущей профессии Дарреном. Его компания в последующем трудилась над «Черным лебедем» и «Ноем».
Культовый саундтрек
Аронофски вырос на хип-хопе и изначально хотел, чтобы музыка состояла из обработанных классических композиций этого жанра — позже он вернулся к этому в «Черном лебеде». Композитор Клинт Мэнселл признавался, что хип-хоп никогда не был его сильной стороной. Он предложил использовать инструментальные композиции, над которыми работал. Так родилась легендарная тема Lux Aeterna, исполненная струнным квартетом Kronos Quartet. Музыка, которая и сейчас доводит до мурашек.