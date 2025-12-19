Ричмонд
Что известно о фильме «Уволить Жору»: дата выхода комедии с Галустяном и Козловским в главных ролях

«Уволить Жору» — новая комедия о принципиальном и шустром Максе, который пытается построить карьеру в Москве, но встречает безобидного программиста Жору, которого ему нужно уволить. Рассказываем, когда ожидается премьера фильма, кто сыграл главные роли и что будет в сюжете
Екатерина Генберг
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Уволить Жору
Кадр из фильма «Уволить Жору»

«Уволить Жору» — комедия с Данилой Козловским и Михаилом Галустяном в главных ролях. Звездный актерский состав, нетривиальный сюжет — эта картина уже на этапе анонса привлекла к себе внимание. В статье рассказываем, когда запланирована премьера, где проходили съемки, кто снялся в фильме и о чем будет история, которую зрители увидят на экране.

Известно ли, когда выйдет фильм «Уволить Жору»

Премьера комедии «Уволить Жору» в российском прокате запланирована на 12 февраля 2026 года. Дату выхода уже подтвердили представители индустрии, и фильм готовится к широкому кинорелизу.

За прокат картины отвечает кинокомпания «Централ Партнершип». Режиссер — Марюс Вайсберг, он поставил комедию по сценарию, написанному совместно с Зиной Иткиной, Тимуром Левченко и Дмитрием Луневым.

Кто снимается в фильме «Уволить Жору»

Михаил Галустян и Данила Козловский в фильме Уволить Жору
Михаил Галустян и Данила Козловский в фильме «Уволить Жору»

Главные роли в комедии «Уволить Жору» исполнили Данила Козловский, Михаил Галустян и Наталья Бардо. Их персонажи оказываются в центре истории о карьерных амбициях, рабочих конфликтах и неожиданных человеческих связях.

О чем будет фильм «Уволить Жору»

Кадр из фильма Уволить Жору
Кадр из фильма «Уволить Жору»

В центре сюжета — молодой и шустрый провинциал Макс, не слишком обремененный моральными принципами. Он переезжает в Москву и строит карьеру, зарабатывая на увольнении топ-менеджеров и решении сложных кадровых вопросов. Очередной заказ приводит его в крупную IT-компанию, где Максу предстоит уволить главного программиста Жору.

Однако задача оказывается куда сложнее, чем ожидалось. Жора — безобидный, простой и по-детски наивный сорокалетний мужчина, абсолютно невосприимчивый к привычным методам давления и манипуляций. Попытки Макса уволить программиста одна за другой терпят неудачу, и ситуация постепенно выходит из-под контроля. Дополнительные сложности возникают, когда Макс неожиданно влюбляется в обаятельную сводную сестру Жоры, что окончательно запутывает и без того непростую историю.