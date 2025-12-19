«Уволить Жору» — комедия с Данилой Козловским и Михаилом Галустяном в главных ролях. Звездный актерский состав, нетривиальный сюжет — эта картина уже на этапе анонса привлекла к себе внимание. В статье рассказываем, когда запланирована премьера, где проходили съемки, кто снялся в фильме и о чем будет история, которую зрители увидят на экране.