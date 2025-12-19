«Уволить Жору» — комедия с Данилой Козловским и Михаилом Галустяном в главных ролях. Звездный актерский состав, нетривиальный сюжет — эта картина уже на этапе анонса привлекла к себе внимание. В статье рассказываем, когда запланирована премьера, где проходили съемки, кто снялся в фильме и о чем будет история, которую зрители увидят на экране.
Известно ли, когда выйдет фильм «Уволить Жору»
Премьера комедии «Уволить Жору» в российском прокате запланирована на 12 февраля 2026 года. Дату выхода уже подтвердили представители индустрии, и фильм готовится к широкому кинорелизу.
За прокат картины отвечает кинокомпания «Централ Партнершип». Режиссер — Марюс Вайсберг, он поставил комедию по сценарию, написанному совместно с Зиной Иткиной, Тимуром Левченко и Дмитрием Луневым.
Кто снимается в фильме «Уволить Жору»
Главные роли в комедии «Уволить Жору» исполнили Данила Козловский, Михаил Галустян и Наталья Бардо. Их персонажи оказываются в центре истории о карьерных амбициях, рабочих конфликтах и неожиданных человеческих связях.
Также в фильме снялись Елена Фомина, Вадим Андреев, Константин Чепурин, Ольга Тумайкина, Яна Кошкина, Василиса Макарова, Станислав Ярушин, Никита Тарасов и другие актеры.
О чем будет фильм «Уволить Жору»
В центре сюжета — молодой и шустрый провинциал Макс, не слишком обремененный моральными принципами. Он переезжает в Москву и строит карьеру, зарабатывая на увольнении топ-менеджеров и решении сложных кадровых вопросов. Очередной заказ приводит его в крупную IT-компанию, где Максу предстоит уволить главного программиста Жору.
Однако задача оказывается куда сложнее, чем ожидалось. Жора — безобидный, простой и по-детски наивный сорокалетний мужчина, абсолютно невосприимчивый к привычным методам давления и манипуляций. Попытки Макса уволить программиста одна за другой терпят неудачу, и ситуация постепенно выходит из-под контроля. Дополнительные сложности возникают, когда Макс неожиданно влюбляется в обаятельную сводную сестру Жоры, что окончательно запутывает и без того непростую историю.