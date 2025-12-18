Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Стали известны детали мошенничества с внуком Татьяны Васильевой

Shot: для обмана внука актрисы Васильевой использовали ИИ
Татьяна Васильева
Татьяна ВасильеваИсточник: Legion-Media.ru

Стали известны детали мошенничества с внуком актрисы Татьяны Васильевой. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным Shot, мошенники запугали 15-летнего подростка угрозами, что его родителей могут посадить в тюрьму за 1,5 млн рублей, якобы ушедших с их счетов «на финансирование ВСУ». Гриша отдал мошенникам 360 тысяч рублей, отложенные на Новый год и на ремонт.

Как рассказал источник в окружении ребенка, мошенники для его обмана использовали искусственный интеллект (ИИ).

Сама звезда «Самой обаятельной и привлекательной» утверждает, что ребенку после этого понадобится реабилитация — мальчика рвало, он упал в обморок, поняв, что с ним случилось.

Как рассказала мачеха Гриши, ребенка обманули при заказе воды на дом.