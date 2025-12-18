Ричмонд
Критики оценили полнометражный фильм «Губка Боб» лучше, чем «Аватар 3»

СМИ отмечают, что «Губка Боб» получил оценку выше, чем «Аватар 3»

Новый полнометражный фильм «Губка Боб» получил положительные рецензии от критиков. Соответствующие данные приводит агрегатор Rotten Tomatoes.

Эксперты хвалят проект за крепкий сюжет и проработанный сценарий, а также отличный юмор. На данный момент оценка критиков составляет 90 процентов.

Кадр из фильма «Аватар: Пламя и пепел»
Кадр из фильма «Аватар: Пламя и пепел»

СМИ отмечают, что «Губка Боб» получил оценку выше, чем «Аватар 3» культового режиссера Джеймса Кэмерона. 90 процентов — лучшая оценка в истории полнометражных мультфильмов о персонаже Nickelodeon.

Ранее стало известно, что культовый канадский режиссер и продюсер Джеймс Кэмерон вошел в список миллиардеров. Состояние оскароносного постановщика фильмов «Титаник», «Чужие», «Терминатор», «Аватар» официально зафиксировано на отметке 1,1 миллиарда долларов.