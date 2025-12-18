Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Игры престолов» снялась обнаженной

Британская актриса Мэйси Уильямс в откровенном виде снялась на отдыхе в Италии
Мэйси Уильямс
Мэйси УильямсИсточник: Rex / Fotodom.ru

Британская актриса Мэйси Уильямс в откровенном виде снялась на отдыхе в Италии. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсети.

28-летняя звезда, известная по роли Арьи Старк в сериале «Игра престолов», с друзьями отправилась в отель Su Ferreri Retreat на Сардинии. На размещенном видео она предстала полностью обнаженной, когда спускалась в воду и прыгала со скалы.

«Лето закончилось, но жизнь все равно бьет ключом», — указала в подписи артистка.

В октябре британская актриса театра, кино и телевидения Эмилия Кларк посетила Неделю моды в откровенном наряде.