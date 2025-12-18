В Берлине прошел показ сериала о дружбе Брежнева с Брандтом

«Показ фильма “Дорогой Вилли” особенно важен и своевременен, потому что он возвращает к эпохе противостояния систем, рассказывая историю через призму человеческих чувств и нравственного выбора. В Берлине, городе с живой памятью ХХ века, этот содержательный рассказ о холодной войне звучит особенно остро и убедительно, с ясным гуманистическим посылом. Фильм помогает по-новому взглянуть на прошлое и лучше понять наше настоящее», — рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС директор Русского дома в Берлине Павел Извольский.