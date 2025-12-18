Ричмонд
Внучка Элвиса Пресли оказалась биологической матерью сына Джона Траволты

Она пожертвовала свои яйцеклетки супруге актера Келли Престон
Райли Кио
Райли КиоИсточник: Legion-Media.ru

36-летняя актриса Райли Кио (внучка короля рок-н-ролла Элвиса Пресли) оказалась биологической матерью 15-летнего сына актера Джона Траволты и его супруги Келли Престон, сообщает Daily Mail.

Имя Джона Траволты оказалось в центре громкого разбирательства между Присциллой Пресли и ее бывшими деловыми партнерами. Речь идет об иске. Истцы — специалист по продажам Брижит Круз и коллекционер Кевин Фиалко. Ответчиками указаны Присцилла Пресли и ее сын Наварон Гарибальди Гарсия. Документ содержит ряд заявлений, основанных на словах третьих лиц. Источником информации может быть Майкл Локвуд — бывший муж дочери Элвиса Пресли Лизы Мари.

В материалах дела указано, что актриса Райли Кио якобы пожертвовала свои яйцеклетки супруге Джона Траволты Келли Престон. После этого в ноябре 2010 года у пары родился сын Бенджамин, которому сейчас 15 лет. Если сведения подтвердятся, подросток окажется правнуком Элвиса Пресли.

В иске утверждается, что к донорству яйцеклеток супруги Траволта и Престон прибегли после смерти их старшего сына Джетта в 2009 году. Также говорится, что Келли Престон не могла забеременеть и выносить ребенка. По этой причине семья рассматривала различные варианты донорства.

Джон Траволта
Джон ТраволтаИсточник: Legion-Media.ru

Отдельно в документах упоминается, что изначально Траволта и Престон планировали использовать яйцеклетки Лизы Мари Пресли, матери Райли Кио. От этой идеи, как утверждают истцы, они отказались из-за предполагаемой опиоидной зависимости Лизы Мари, отмечает Daily Mail.

За участие в сделке Райли Кио могла получить автомобиль Jaguar и от $10 000 до $20 000. В материалах также приведены рукописные заметки и переписка, где Бенджамина называют правнуком Присциллы Пресли и указывают, что ребенка выносила Келли Престон.

Представители Джона Траволты и Райли Кио на момент публикации комментариев не дали, а авторы иска заявили, что их требования касаются более широкого конфликта о нарушении контрактов и деловых договоренностей.

В 2015 году Райли Кио вышла замуж за австралийского каскадера Бена Смита-Петерсена. У них двое детей: дочь Тупело, родившаяся в 2022 году, и второй ребенок, появившийся на свет с помощью суррогатной матери в 2025 году.