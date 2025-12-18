Роб Райнер предсказал свою смерть: «Это последний раз, когда вы меня видите»

Незадолго до трагической гибели знаменитый режиссер и актер Роб Райнер сделал мрачное заявление в интервью, предупредив, что его выступление может стать «последним, что увидят зрители». Об этом сообщает RadarOnline.
В последние месяцы жизни артист остро критиковал политику Дональда Трампа. Поводом для этого стало отстранение его друга Джимми Киммела от работы на ABC из-за некорректного комментария об убийстве Чарли Кирка.
После предупреждения главы FCC Брендана Карра о возможном пересмотре лицензий телеканалов Райнер выступил с резким заявлением.
«Контролируйте СМИ — контролируйте послание. Убедитесь, что до общественности дойдет только то, что мы хотим сказать, и только то, во что мы верим. Возможно, это последний раз, когда вы меня видите, потому что лишь несколько из нас так открыто высказываются», — сказал тогда режиссер.
Примечательно, что и до этого инцидента мужчина не скрывал своего недовольства политикой президента Соединенных Штатов.
