Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Роб Райнер предсказал свою смерть: «Это последний раз, когда вы меня видите»

В последние месяцы жизни актер остро критиковал политику Дональда Трампа
роб райнер
роб райнерИсточник: Legion-Media

Незадолго до трагической гибели знаменитый режиссер и актер Роб Райнер сделал мрачное заявление в интервью, предупредив, что его выступление может стать «последним, что увидят зрители». Об этом сообщает RadarOnline.

В последние месяцы жизни артист остро критиковал политику Дональда Трампа. Поводом для этого стало отстранение его друга Джимми Киммела от работы на ABC из-за некорректного комментария об убийстве Чарли Кирка.

После предупреждения главы FCC Брендана Карра о возможном пересмотре лицензий телеканалов Райнер выступил с резким заявлением.

«Контролируйте СМИ — контролируйте послание. Убедитесь, что до общественности дойдет только то, что мы хотим сказать, и только то, во что мы верим. Возможно, это последний раз, когда вы меня видите, потому что лишь несколько из нас так открыто высказываются», — сказал тогда режиссер.

Примечательно, что и до этого инцидента мужчина не скрывал своего недовольства политикой президента Соединенных Штатов.

Ранее звезда «Когда Гарри встретил Салли» высказалась о смерти режиссера Роба Райнера.