Джордж Клуни признался, что стал жертвой насмешек собственных детей

Актер рассказал, что дети подшучивают над ним на другом языке
Джордж Клуни
Джордж КлуниИсточник: Legion-Media.ru

Джордж Клуни признался, что стал жертвой насмешек собственных детей. Элла и Александр, его 8-летние наследники от Амаль Клуни, оказываются, юные лингвисты. Они хорошо говорят на итальянском языке и не стесняются подшучивать над отцом на нем, ведь он совсем их не понимает.

Джордж не скрывает, что его дети «прогнили до мозга костей», когда речь идет о шутках над ним. В то время как вся семья понимает Эллу и Александра, Клуни теряется, и дети пользуются его уязвимостью.

«Они набрасываются на меня, а я смотрю на них и думаю: “Что вы сказали? О чем вы говорите?” Моя жена понимает, что они говорят, и остальные члены семьи понимают, а я просто сижу как идиот», — цитирует актера Daily Mail.

Ранее стало известно, почему Джордж Клуни стал отцом только в 56 лет