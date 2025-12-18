Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

«Рыдал, в обморок упал»: Татьяна Васильева о внуке, обманутом мошенниками

Актриса Васильева призвала наказать мошенников, обманувших ее внука
Татьяна Васильева
Татьяна ВасильеваИсточник: PersonaStars

Актриса Татьяна Васильева рассказала о внуке Грише, который отдал мошенникам семейные накопления. Народную артистку России цитирует издание «Подъем».

По словам звезды фильма «Самая обаятельная и привлекательная», 15-летнего внука «зомбировали» неделю, но так как мальчик никогда не был общительным, этого не замечали. Позже ребенку пригрозили причинить вред родителям, и тогда он передал неизвестной женщине семейные сбережения.

«Потом он рыдал, в обморок упал, рвало его. Меня вот это больше беспокоит, а не деньги. Вот за это они должны быть наказаны. Они никого не щадят. Дело не в деньгах, дело в том, что у ребенка может быть такая травма, что я не знаю, как это скажется потом, как проявится, какую форму приобретет», — рассуждает Васильева.

Она добавляет, что мошенники продолжили звонить ребенку и призывает наказать виновных. Сама она сомневается, что деньги можно будет вернуть.

Как рассказала мачеха Гриши, ребенка обманули при заказе воды на дом.