Сотникова не смогла дозвониться до Долиной после проигрыша певицы в Верховном суде

Вера Сотникова заявила, что не может связаться с «доведенной до сумасшествия» Ларисой Долиной после поражения певицы в Верховном суде.
«Никуда не дозвониться и не написать. Все заблокировано», — объяснила знаменитость, почему решила обратиться к народной артистке публично с помощью своего блога.
«Лариса, дорогая! Куда написать? Как тебя найти? Как поддержать? Приехала с гастролей и увидела, что в СМИ пишут о твоей ситуации. Господи!» — написала Вера под скриншотом портрета Ларисы Долиной из Сети.
Звезда «Охоты на сутенера» возмутилась хейтом в адрес певицы. Актриса уверена, что критики наслаждаются бессилием певицы, поэтому готова предложить ей собственное жилье.
«Я реально предлагаю тебе свой кров. Понимаю, что ты сильная, что со всем справишься, но иногда нужна помощь, не материальная, а просто поддержка и предложение от всего сердца», — обратилась знаменитость к Ларисе Долиной.
