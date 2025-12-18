Ричмонд
Студия 3D Sparrow: мультсериал «Буба» останется на российском телевидении вопреки слухам

Анимационный сериал неоднократно входил в тройку самых популярных детских сериалов среди детей 3-7 лет

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Никаких решений о передаче или ограничении интеллектуальных прав на «Бубу» не принималось и не планируется. Бренд готовит новые премьеры и продолжит транслироваться на российском телевидении вопреки недостоверным слухам, сообщили журналистам в анимационной студии 3D Sparrow, которая владеет авторскими правами на франшизу.

Ранее в СМИ появилась информация, что британская анимационная студия, владелец прав на детский мультфильм «Буба», решила не продлевать действие лицензии на показ и распространение контента в РФ.

«Проект “Буба” более 11 лет покоряет сердца миллионов российских зрителей, и из года в год количество юных поклонников проекта стабильно растет. “Буба” верен своим зрителям и не просто остается на российском рынке — он последовательно увеличивает свое присутствие как в медиапространстве, так и в товарном предложении от лицензионных партнеров бренда», — рассказал генеральный продюсер студии 3D Sparrow Николай Окороков.

Кадр из сериала «Приключения Бубы»
Кадр из сериала «Приключения Бубы»

По его словам, проект был создан и развивается командой российских и зарубежных специалистов.

«Мы гордимся тем, что “Буба” смог объединить и продолжает соединять талантливых людей из разных уголков планеты, чтобы дарить радость и полезные знания детям», — добавил Окороков.

Отмечается, что в 2026 году планируется следующий этап развития франшизы. Шестой сезон мультсериала выйдет на ведущих российских детских телеканалах и онлайн-платформах, а также начата работа над седьмым сезоном, сообщили в студии.

По данным исследований Mediascope, анимационный сериал «Буба» неоднократно входил в тройку самых популярных детских сериалов среди детей 3−7 лет на российском телевидении.