Леонардо ДиКаприо в беседе с Дженнифер Лоуренс признался, что никогда не пересматривал фильм «Титаник», который вышел в 1997 году. А ведь именно эта картина принесла актеру мировую известность.
«Я не смотрел его целую вечность», — заявил актер во время интервью для Variety в рамках программы «Актеры об актерах».
Лоуренс удивилась ответу коллеги. Она отметила, что ему стоит исправить эту ситуацию.
«Да тебе необходимо это сделать. Держу пари, теперь ты можешь посмотреть его как обычный фильм. Он такой классный», — высказалась Лоуренс.
ДиКаприо пояснил, что обычно не смотрит картины со своим участием. Однако потом добавил, что некоторые из них все же иногда пересматривает. 51-летний поинтересовался: а смотрит ли коллега сама фильмы со своим участием.
«Нет. Я же никогда не снималась в таких фильмах, как “Титаник”. Вот если бы снималась, то обязательно пересмотрела бы», — иронично ответила звезда «Голодных игр».
Она добавила, что однажды в нетрезвом состоянии решила пересмотреть картину «Афера по-американски» 2013 года.
«Я тогда подумала: “Интересно, а хорошо ли я там сыграла?” Я включила его, но не могу вспомнить, какой ответ получила на свой вопрос», — добавила Лоуренс.
Напомним, Леонардо ДиКаприо и Дженнифер Лоуренс вместе снимались в фильме «Не смотрите вверх» в 2021 году. Недавно издание Hollywood Reporter сообщило, что актеры сыграют в проекте Мартина Скорсезе. По данным журнала, они появятся в фильме ужасов «Что происходит ночью».